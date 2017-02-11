Действительно ли красота так важна?

Прочитала историю молодой мамы в блогах и решила почему бы не написать о своей. Кто не читал я говорю про 22 летнюю девушку, у которой было массу не приятных моментов в роддоме из-за ее внешнего вида, а точнее татуировок.

Но ведь на самом деле оно так и есть внешность сегодня это решающий фактор и мерило успеха (а может и всегда так было).

Многие люди думают, что внешность имеет огромное значение для устройства личной жизни и всяких амурных дел, но на самом деле это немаловажный фактор в построении карьеры.

Да, красивые люди имеют больше шансов продвинуться по службе и быть успешными в бизнесе. Уверена сейчас сотни людей скажут, что это полная ерунда и есть внутренняя красота и вообще это понятие субъективное. Но факт остается фактом. Зайдите в автосалон, каких консультантов вы видите?

А теперь вспомните топ менеджеров, которых вы знаете. И стюардесс и администраторы в отелях. Да, да есть должности, для которых это совсем не важно, но угадайте какой кандидат на собеседовании будет выбран. Конечно, с более располагающей внешностью.

Вобщем, не буду разглагольствовать и утомлять своими проблемами, но я была явно не эталоном красоты и были моменты которые вызывали определенную неприязнь. Когда я обращалась к медикам, мне говорили, что это сугубо психологическая проблема. Хорошо, психологическая, но она мешает жить!

В какой-то момент, судьба расставила все по своим местам, я уехала к своим родственникам и попала в клинику пластической хирургии. Я впервые поговорила с пластическим хирургом, который трезво оценил ситуацию. Для него моя история была отнюдь не удивительной, потому что к нему обращаются с самыми разными и даже странными просьбами. Он не пытался меня разубеждать или уговаривать, зная, что это бесполезно. Он просто поэтапно рассказал, что будет со мной происходить и какая будет реабилитация.

Возможно, это была психологическая уловка чтоб напугать меня, но на меня это не возымело никакого эффекта. Да, я упертая, а еще живу с этими мыслями уже много лет.

Я сделала пластическую операцию и знаете что, я не рекомендую ее делать просто потому что есть на это средства или что-то вроде этого. Но если это поможет вам чувствовать уверенней и счастливее, почему нет. В мире столько несчастных, нереализованных людей, что нужно непременно искать свой способ чувствовать, что каждый день наполнен смыслом.

Мне было бы очень интересно узнать, делал ли кто-то из читателей nv.kz пластику и что было причиной. Или возможно услышать критику. В любом случае буду благодарна, пишите в комментариях.

От: Виктория