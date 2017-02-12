Картинг-клуб UNDERGROUND

Предлагает Вам отдохнуть по — новому!

Сегодня проведение корпоративных мероприятий ни для кого не в новинку, однако, часто это бывают стандартные застолья. А как часто хочется устроить особенный праздник своим близким и коллегам, который они запомнят надолго.

Если Вы хотите провести мероприятие для своих сотрудников или партнеров, презентацию, отметить день рождение, устроить детский праздник или просто организовать активные выходные, то Картинг-клуб UNDERGROUND подходит для этого как нельзя лучше:

*Самая большая крытая трасса в Казахстане протяженностью 450м. позволит Вам организовать чемпионат по картингу для большого количества гостей.

* Для заездов используются карты Rimo Alpha c двигателями Honda GX 200 (6л.с.), что гарантирует Вам и Вашим гостям море удовольствия от настоящего экстремального вождения.

* Холл площадью 160 кв.м. с видео-обозрением трассы позволит наблюдать за проходящими гонками в тепле и комфорте. Вместимость до 50 человек.

*На втором этаже расположено уютное кафе, где Вы сможете подкрепиться между заездами или просто отведать вкуснейшую кухню в приятной обстановке вдалеке от городской суеты.

Мы работаем для Вас!

С 12.00-24.00

Без выходных!

г.Караганда, Саранское шоссе 8(ДСК)

(: +77026403617, 8-7212-98-11-01

Почта: underground.kartingklub@mail.ru

Вконтакте: https://vk.com/underground.kartingclub

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Instagram: underground.kartingclub

WatsApp: +77711934193

www.karting-club.kz