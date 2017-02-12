«Сразу надо было ехать в эту клинику, а не идти в нашу поликлинику»

Здравствуйте, уважаемый «Новый Вестник»! У меня был такой случай. Я шла с базара «Арай». Шла аккуратно мимо автомобилей, и вдруг одна из машин разворачивается и сбивает меня! С рынка прибежали люди, подняли меня, начали ругать водителя. Водитель предложил отвезти меня в травмпункт. Я отказалась, потому что у меня не было телефона, чтобы сообщить домой. Подумала, может, само все пройдет.

Купила мази, таблетки. А боль то утихнет, то опять начинается. Сходила в травмпункт, сделали снимок, велели идти к участковому врачу. Что ж, пошла. Попросила направление к травматологу, а меня отправили сдавать все анализы. Я все прошла. Медсестра со снимком повела меня к специалисту, а та велела пройти рентген легких. Я ответила, что уже проходила флюорографию. Поругалась и ушла.

Потом все-таки решила пройти рентген. Оказалось, все у меня хорошо. Поднялась к специалисту, отдала снимок. Отправили сделать снимок ноги. Сделала. Снимок показал то же, что и в травмпункте. Меня отправили на томографию. Прошла томографию. Потом мне сказали, что нужно сдать кровь и мочу. Я ответила: «Сколько можно анализов сдавать?!» Заставили и слюну сдать.

Я собрала все снимки и поехала в клинику Макажанова. Врач осмотрел и дал мне талончик — очередь №1479. Я пришла домой и, когда позвонила дочка, все ей рассказала. Она сказала, что вышлет мне денег, поскольку очередь слишком большая. Дочка взяла кредит и выслала мне денег.

Мы с дочкой приехали 27 ноября, меня сразу положили. Сразу сдала все анализы, а через день уже прооперировали. Я лежала в 12-й палате. Сразу надо было ехать в эту клинику, а не идти в нашу поликлинику (я отношусь к поликлинике №5). Когда здоровье поправится, я съезжу в здравотдел и все расскажу.

Хочу попросить вас опубликовать благодарность заведующему отделением взрослой ортопедии, врачу травматологу-ортопеду Сембекову Е.Ж. и всем врачам, медсестрам и санитаркам. Хочу пожелать их семьям здоровья и счастья!

Рыскова Нина Андрияновна