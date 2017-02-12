Казахстанцы торопятся обзавестись жильем, пока цены не возобновили рост

Рост числа сделок на рынке жилья в 2016 году составил 15% против 5% в 2015 году.

Стабилизация цен на недвижимость стимулирует рост активности на рынке жилья. За 2016 год казахстанцы заключили более 190 тысяч сделок по купле-продаже квартир и индивидуальных домов. По сравнению с 2015 годом число сделок выросло сразу на 15%, или на 24 тысячи единиц, сообщает Ranking.kz

Рост активности в секторе в 2016 году значительно превышает темп в 2015 году. Напомним, что в 2015 году на рынке жилья было произведено на 5% больше сделок, чем годом ранее — или на 8 тысяч единиц.

Примечательно, что увеличению сделок по купле-продаже жилья не мешает сокращение реальных доходов казахстанцев в 2016 году, зафиксированное впервые за последние 6 лет. Падение составило почти 5%.

Покупатели и продавцы решили воспользоваться моментом, который им предоставила стабилизация цен на рынке жилья. После сильного роста в 2015 году, цены в 2016 году не только не увеличились, но даже показали некоторый спад. За прошлый год стоимость квадратного метра в новостройках в РК упала на 4%, цены на вторичное жилье уменьшились меньше — на 1%. Напомним, что в 2015 году продавцы фактически моментально отреагировали на резкий переход к свободно плавающему валютному курсу тенге. В результате стоимость продажи нового жилья за год выросла на 20%, на вторичное жилье — на 10%. В перспективе объем предложения на рынке жилья должен увеличиться многократно из-за запуска с этого года жилищной программы «Нұрлы Жер». Основная цель программы — обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет, указано в послании народу Казахстана от 31 января 2016 года. Для достижения данной цели планируется реализация комплекса мер: удешевление банковских кредитов для застройщиков за счет предоставления государством субсидий через Фонд «Даму»; субсидирование ипотечных кредитов для населения; продолжение строительства кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка. Кроме того, для социально уязвимых слоев населения акиматы продолжат развивать арендное жилье без права выкупа, а для массового жилищного строительства предполагается выделить соответствующие земельные участки.