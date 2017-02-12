Сельчане в Карагандинской области платят за воду «Агенту №2»

Эти деньги идут на оплату услуг ТОО «Караганды Жарык» за подачу электричества в насосную станцию.

Жителям поселка Уштобе Карагандинской области вместо квитанций за воду приносят клочки бумаги с указанием суммы и печатью «Агент номер 2», передает Tengrinews.kz.

На протяжении нескольких лет водопровод поселка Уштобе не числится на балансе ни у одной из обслуживающих компаний. Как следствие, деньги за воду у жителей собирают без должного учета. Плата составляет 200 тенге в месяц с человека, ее фиксируют в обычных блокнотах.

Странная печать, по словам сельчан, осталась со времен, когда водопроводные сети обслуживал ИП Филимонов.

Семья Скаковых отказывается платить за услуги по такой системе. Их долг на сегодняшний день составляет порядка 40 тысяч тенге. Две недели назад им отключили воду за неуплату.

«Я противник коррупции, против того, чтобы государственные деньги куда-то уходили. Попросила предоставить мне расчетный счет, мне ответили, что нужно платить наличными. В районном центре (поселке Ботакара – Прим.автора) мне сказали, что эти сборы незаконны», – рассказывает глава семейства Раушан Скакова.

Аким поселка Уштобе Ельтай Саргизов пояснил, что сейчас водопровод находится на вынужденном обслуживании акимата. В прошлом году был объявлен тендер, и скоро сети перейдут на баланс подрядчика. Пока же власти вынуждены принимать коммунальные платежи наличкой.

«Эти деньги идут на оплату услуг ТОО «Караганды Жарык» за подачу электричества в насосную станцию. Из-за тех, кто не хочет платить за воду, у нас скопился большой долг. В любой момент нас могут отключить, и тогда без воды останется весь поселок», – подчеркнул аким.