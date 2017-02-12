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Предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений.
Министерство юстиции разработало законопроект для снижения размеров административных штрафов, передает Tengrinews.kz.
«Министерством совместно с заинтересованными госорганами, НПО и Нацпалатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях. Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений, а также увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения», — сообщил министр юстиции Марат Бекетаев на заседании коллегии.
По его словам, предлагается определить сокращение суммы штрафа по некоторым составам при установлении смягчающих обстоятельств до 30 процентов от общей суммы. В целях стимулирования предпринимательства законопроектом предлагается установить возможность досрочного возобновления действия разрешений или лицензий в случае устранения нарушений, которые явились основанием для приостановления.
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зачем? мы еще к этим не привыкли. взыскания за нарушения должны быть такими..что бы нарушать никому не хотелось. если средний доход населения 150 тысяч и выше то минимум за нарушения должен быть порядка 50 — 70 тысяч тенге с физических лиц. помню когда за нарушения надо было платить 1 — 5 тысяч тенге..это вообще никого не пугало. чем выше штрафы — тем не выгоднее нарушать.
dasistja
12 февраля, 2017 в 14:20
Да не, чота вы как-то скромно — «что бы нарушать никому не хотелось».. Взыскания за нарушения должны быть такими, чтобы нарушителю вообще расхотелось жить. Нарушил, скажем, нарушитель — с него взыскали взыскание, а он посмотрел на всё вокруг, сказал «тьфу!», пошёл, и вздёрнулся..
Александр
12 февраля, 2017 в 16:53