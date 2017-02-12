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Прощание состоится 14-го февраля
11 февраля скоропостижно скончался Жандосов Серикпай Темирболатович. Видный деятель Карагандинской области и Казахстана.Он был руководителем инспекции связи, информатизации и информации . Прощание состоится 14 февраля в Мечети номер 1 в 11-00. Всех, кто знал его при жизни и хочет проститься, приглашают на поминальный обед в главную мечеть Караганды в 13-00 .
Редакция сайта nv.kz выражает соболезнования родным и близким Серикпая Темирболатовича.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Иманды болсын
Городовой
12 февраля, 2017 в 17:13
Иманды болсын. Это тот Человек с большой Буквы. Который подарил нам. Комтек и радио Терра
Карагандинец уже
12 февраля, 2017 в 17:31