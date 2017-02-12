Скончался Жандосов Серикпай Темирболатович

Прощание состоится 14-го февраля

11 февраля скоропостижно скончался Жандосов Серикпай Темирболатович. Видный деятель Карагандинской области и Казахстана.Он был руководителем инспекции связи, информатизации и информации . Прощание состоится 14 февраля в Мечети номер 1 в 11-00. Всех, кто знал его при жизни и хочет проститься, приглашают на поминальный обед в главную мечеть Караганды в 13-00 .

Редакция сайта nv.kz выражает соболезнования родным и близким Серикпая Темирболатовича.