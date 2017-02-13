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После ремонта крыши по программе модернизации ЖКХ их залило дождевой водой
Жительницы Майкудука требуют возместить им ущерб за затопленные квартиры. Прошлым летом их залило дождевой водой. В связи с этим карагандинки подали в суд на подрядчика, который ремонтировал крышу их дома по программе модернизации ЖКХ.
ЧП локального масштаба произошло прошлым летом. Тогда, после сильного дождя, затопило квартиры на пятом этаже в доме №3 микрорайона «Восток-1». Владелицы жилплощади не ожидали потопа. Они были уверены, что их крышу отремонтировали качественно. После потопа женщины обратились к оценщикам. Получилось, что ущерб в одной квартире потянул на 110 тысяч тенге, а в другой – на 145 тысяч тенге. В суде женщины потребовали взыскать эти деньги с виновных. А ответчиков было несколько: Центр модернизации ЖКХ, КГП «ГорКомХоз», который являлся генподрядчиком, и фирма-субподрядчик «Aroma Molasses Kazakhstan».
Никто из их представителей в суде вину не признал.
Зато во время разбирательства выяснилась реальная причина затопления квартир. Оказалось, виной всему полиэтиленовый пакет. Он непонятным образом попал на крышу и забил водосточную трубу. В результате вода скопилась на чердаке и просочилась в квартиры.
В результате суд района имени Казыбек би №2 отказал в иске двум жительницам Майкудука. Он пришел к выводу, что строители качественно сделали свои работу. А значит, их вины в затоплении квартир нет. А за содержание крыши, как и других частей многоквартирного дома, ответственность КСК. Это его работники должны были следить за водосточной трубой и вовремя достать из нее мусор.
Жительницы затопленных квартир с таким решением суда не согласны. Они обжалуют его в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда.
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Что бы одну крышу отремонтировать, целая 3х этажная структура из подрядчиков ))
Вот так у нас все и строится ))
Евгений MDF
13 февраля, 2017 в 14:22
Сколько украденного по этой схеме самое время прокурорами проверить,а на ленина и на бульваре сколько украли!? Залезли акиматовские со своими медвежами услугами!!!
Телезритель
13 февраля, 2017 в 16:09
«Ароматная патока» креативное название для строительной фирмы
Хотя они подъемным оборудованием занимаются, в строительство их видимо не спроста занесло
Гражданин
13 февраля, 2017 в 16:03