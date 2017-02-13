Жительницы Майкудука требуют возместить им ущерб за затопленные квартиры

После ремонта крыши по программе модернизации ЖКХ их залило дождевой водой

Жительницы Майкудука требуют возместить им ущерб за затопленные квартиры. Прошлым летом их залило дождевой водой. В связи с этим карагандинки подали в суд на подрядчика, который ремонтировал крышу их дома по программе модернизации ЖКХ.

ЧП локального масштаба произошло прошлым летом. Тогда, после сильного дождя, затопило квартиры на пятом этаже в доме №3 микрорайона «Восток-1». Владелицы жилплощади не ожидали потопа. Они были уверены, что их крышу отремонтировали качественно. После потопа женщины обратились к оценщикам. Получилось, что ущерб в одной квартире потянул на 110 тысяч тенге, а в другой – на 145 тысяч тенге. В суде женщины потребовали взыскать эти деньги с виновных. А ответчиков было несколько: Центр модернизации ЖКХ, КГП «ГорКомХоз», который являлся генподрядчиком, и фирма-субподрядчик «Aroma Molasses Kazakhstan».

Никто из их представителей в суде вину не признал.

Зато во время разбирательства выяснилась реальная причина затопления квартир. Оказалось, виной всему полиэтиленовый пакет. Он непонятным образом попал на крышу и забил водосточную трубу. В результате вода скопилась на чердаке и просочилась в квартиры.

В результате суд района имени Казыбек би №2 отказал в иске двум жительницам Майкудука. Он пришел к выводу, что строители качественно сделали свои работу. А значит, их вины в затоплении квартир нет. А за содержание крыши, как и других частей многоквартирного дома, ответственность КСК. Это его работники должны были следить за водосточной трубой и вовремя достать из нее мусор.

Жительницы затопленных квартир с таким решением суда не согласны. Они обжалуют его в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда.