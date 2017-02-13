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«Я не то что увольняю, я сажаю!»
«Мне стыдно, что я с вами работал!» — такие слова сказал главному налоговику нашей страны генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов. В минувшую пятницу он приезжал в Караганду, где устроил разбор полетов местным чиновникам.
Разобрался с прокурорами
Разнос карагандинским прокурорам, налоговикам и чиновникам генеральный прокурор Казахстана устроил на заседании коллегии. А до этого его подчиненные приезжали в Караганду, чтобы выяснить, как живется нашим предпринимателям. Оказалось, что не сладко. Бизнес душат проверками и «кошмарят» уголовными делами. Подробно о творящихся у нас беззакониях рассказал начальник управления десятого департамента Генеральной прокуратуры Ержан Ералиев. Он руководил группой, которая проверяла госорганы нашей области.
— От проверок бизнес в вашем регионе задыхается, — заявил Ержан Ералиев. — Мы посчитали, в области есть 141 госорган, который имеет право проверять предпринимателей. Но больше всего бизнес страдает от департамента государственных доходов. В 2016 году налоговых проверок стало на четверть больше. 62 процента из них были безрезультатными. 23 фирмы незаконно сняли с учета по НДС. Только в суде бизнесменам удалось отменить эти решения налоговиков.
Впрочем, досталось предпринимателям и от карагандинских прокуроров.
— В рамках уголовных процессов они дали добро на 39 совершенно незаконных проверок, — сообщил начальник управления Генпрокуратуры. — Это бывший заместитель прокурора области Рашид Дубаев, экс-прокурор Темиртау Биржан Шаулиев, прокурор района Казыбек би Думан Каржаспаев и прокурор Жезказгана Алексей Куляшкин.
С ними Жакип Асанов уже «разобрался». Он освободил от должностей прокурора нашей области, его первого заместителя и прокурора города металлургов. Оказалось, что они лишились работы не только из-за жалобы жителя Темиртау, сына которого убили. Об этом «НВ» писал в октябре 2016 года. Прокуроры попали в опалу из-за плохого контроля над подчиненными, которые отвечали за защиту бизнеса.
— А почему другие молчат? — спросил Жакип Асанов, обращаясь к председателю комитета государственных доходов Ардаку Тенгебаеву.
— Был уволен руководитель службы экономических расследований, — ответил он. — Назначен новый человек.
— На них надо возбуждать уголовные дела! — порекомендовал генеральный прокурор. — Надо конфисковать их дома и квартиры, чтобы возместить ущерб предпринимателям и экономике Казахстана!
Препоны от чиновников
Досталось и чиновникам. Критику в их адрес выслушал присутствовавший на заседании аким области Нурмухамбет Абдибеков. Он узнал, что его подчиненные создают административные барьеры для предпринимателей и, по факту, игнорируют поручение главы государства о всемерной поддержке бизнес-инициатив.
— Чиновники специально ставят препоны, — сказал начальник управления Генпрокуратуры Ержан Ералиев. — Поэтому люди вынуждены искать в госорганах знакомых и идти к ним на поклон. К примеру, департамент по защите прав потребителей у 196 бизнесменов требовал сертификат соответствия товаров, а у 16-ти — нет. Не показал сертификат — штраф! При одинаковой ситуации чиновники оштрафовали 38 предпринимателей, а 16 — пожалели. Почему такой выборочный подход? Значит, их заинтересовали.
Слова «взятка» или «подарок» в речи прокурора не прозвучали. Зато он отметил, что в 2016 году за коррупцию «под суд отдали 53 чиновника». Но этим наших госслужащих не напугаешь.
— Для акимов стало обычным делом «напрягать» предпринимателей, — продолжил свое выступление сотрудник Генпрокуратуры. — Нет денег в бюджете — они начинают просить бизнесменов, обещают заплатить, а потом «кидают» их. Помните паводки 2015 года? Тогда власть выручили бизнесмены. Они по просьбе чиновников построили дома. Им обещали заплатить по 150 тысяч тенге за квадрат. Когда дело дошло до договора, акимат снизил цену до 90 тысяч тенге. Людям пришлось согласиться: стены-то уже возвели. При этом одним строительным фирмам заплатили за работу по 150 тысяч тенге, а другим — по 90.
— И дома все одинаковые? — спросил Жакип Асанов.
— Совершенно верно, — ответил ему подчиненный.
— А в чем причина такого разного подхода? — поинтересовался генпрокурор. — И кто это решал? Нас интересует конкретное виновное лицо. Чем на предпринимателей заводить уголовные дела, службе экономических расследований надо было разбираться с этими деньгами!
Увольняйте следователей!
Самой острой критике подверглись сотрудники департамента госдоходов, которые занимаются расследованиями экономических преступлений. От них бизнес страдает сильнее всего. Зато следователи получают премии и звезды на погоны.
— Департамент государственных доходов занимается приписками, чтобы показать свою нужность, — сказал Ержан Ералиев. — Как это происходит? Налоговая находит должников. Те добровольно платят налоги, и в этот момент к процессу подключается служба экономических расследований. На предпринимателя заводят уголовное дело, потом прекращают его и ставят себе в отчет, что возместили миллиардный ущерб.
Ярким примером стало дело бухгалтера компании «АрселорМиттал Темиртау». На нее департамент госдоходов «повесил» уже погашенный ущерб в 1,2 миллиарда тенге. В течение 20 дней завершили следствие, в отчете написали о возмещении ущерба, а потом по-тихому прекратили уголовное дело.
— И после этого они — герои! Погоны получают! — возмутился генеральный прокурор. — Это как, а?
Глава комитета госдоходов принялся оправдывать своих подчиненных. Мол, они работали в интересах госбюджета. А дела на должников прекращали только потому, что оплата долга — смягчающее обстоятельство.
— Мне стыдно, что я с вами работаю! — не выдержал Жакип Асанов. — Вы возглавляли следственный департамент Генеральной прокуратуры. Вы — руководитель правоохранительного органа, а рассуждаете как вредитель! Как будут себя вести следователи, зная такую вашу позицию?
После этого генпрокурор потребовал список с фамилиями провинившихся следователей департамента госдоходов. Их оказалось около двадцати. Жакип Асанов озвучил эти фамилии, а потом дал совет, как надо обращаться с нерадивыми сотрудниками.
— Увольняйте! — сказал он. — Я не то что увольняю, я сажаю! Потому что это уже их суть. Серьезно! Их перевоспитывать не надо. Уже поздно! В конце концов, это не детский сад! Я хочу обратиться к руководителям правоохранительных органов: берите на работу нормальных людей. В этом ничего сложного нет! Просто надо создать нормальную систему отбора, при которой исключается человеческий фактор. И к вам придут лучшие! Среди молодежи очень много талантливых людей.
Вполне возможно, что за словами генерального прокурора Казахстана последуют новые увольнения высоких чинов и громкие уголовные дела.
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Налоговая вообще оборзела. Месяца 3 назад они позвонили. Говорят у нас задолженность по налогам. Пришли. Разобрались. Точно. Мы неправильно рассчитали. Должны 18000 + пеня накапала тысяча. Оплатили. Показали. Сказали все ок. В феврале приходит заказное письмо, в котором сказано что мы нарушители закона и 8 числа нам надо быть в налоговой для составления адм. Протокола о нарушении. Пришли. Оказывается они забыли сделать пометку, что мы все оплатили. Как это назвать? Не профессиональнолизм, неуважение, пофигизм.
Rambler
13 февраля, 2017 в 14:56
Прокурор молодец! давно пора проявлять жёсткость и честность…! всё же как много стало зависеть от перераспределения власти…
Тимур
13 февраля, 2017 в 15:27
Ген прокурор не адекватный какойто
Причем тут чиновники и налоговики
Если прокуратура не работает
Он видно не знает что такое надзорный орган
А надзорный орган это орган который следит за законностью действий госслужащих и всех остальных без заявления постродавших от деятельности поднадзорных
У нас завод по изготовлению брусчатки от акима области к акиму области по наследству передается
Ахметов решил не передать завод по наследству его посадили и завод передали наследнику кресла акима области
И все продолжается каждый год на ул Ленина на тротуаре меняют брусчатку в то время как на соседних улицах даже тротуаров нету
А прокуратура не реагирует
vas
13 февраля, 2017 в 16:09
Надо прокурору не паказуху громкими словами показывать
А с корупционерами в самой прокуратуре разобраться
1000-чи хаявлений о не законых действиях полицейских в проккратуре
И не по одному проверка не проводилась а заявителям дежурные отписки присылают
Что в своем ведомстве порядок не наводит
vas
13 февраля, 2017 в 16:13
Нужно бороться не с той коррупцией которая в головах, а которая в генах. Переведут «нечестных чиновников» на другую работу и притихнут.
Серик
13 февраля, 2017 в 16:21
Демагог
У нас что закон только предпринимателей защищает
Сколько незаконных решений и приговоров
Поборись с судом
Кишка тонка
Муха
13 февраля, 2017 в 16:32
Как всегда одна говорильня на публику и ничего больше! А публика, кстати, уже и не хавает пустые разговоры! Для кого показуху устраивают — непонятно?
Генпрокурор в курсе, что Карагандинская прокуратура только в детсадах постоянно проверки устраивает?
Генпрокурор не хочет проверить законность выделения земли в парковой зоне для акимов и их заместителей? А деятельность гоп-компаний под названием «Шахтер» и «Сары-арка» тоже слаб0 проверить?
Ушлепок
13 февраля, 2017 в 16:46
Очередная показуха и имитация борьбы с коррупцией …
andrey
13 февраля, 2017 в 16:50