Генпрокурор устроил разнос карагандинским налоговикам и чиновникам

«Я не то что увольняю, я сажаю!»

«Мне стыдно, что я с вами работал!» — такие слова сказал главному налоговику нашей страны генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов. В минувшую пятницу он приезжал в Караганду, где устроил разбор полетов местным чиновникам.

Разобрался с прокурорами

Разнос карагандинским прокурорам, налоговикам и чиновникам генеральный прокурор Казахстана устроил на заседании коллегии. А до этого его подчиненные приезжали в Караганду, чтобы выяснить, как живется нашим предпринимателям. Оказалось, что не сладко. Бизнес душат проверками и «кошмарят» уголовными делами. Подробно о творящихся у нас беззакониях рассказал начальник управления десятого департамента Генеральной прокуратуры Ержан Ералиев. Он руководил группой, которая проверяла госорганы нашей области.

— От проверок бизнес в вашем регионе задыхается, — заявил Ержан Ералиев. — Мы посчитали, в области есть 141 госорган, который имеет право проверять предпринимателей. Но больше всего бизнес страдает от департамента государственных доходов. В 2016 году налоговых проверок стало на четверть больше. 62 процента из них были безрезультатными. 23 фирмы незаконно сняли с учета по НДС. Только в суде бизнесменам удалось отменить эти решения налоговиков.

Впрочем, досталось предпринимателям и от карагандинских прокуроров.

— В рамках уголовных процессов они дали добро на 39 совершенно незаконных проверок, — сообщил начальник управления Генпрокуратуры. — Это бывший заместитель прокурора области Рашид Дубаев, экс-прокурор Темиртау Биржан Шаулиев, прокурор района Казыбек би Думан Каржаспаев и прокурор Жезказгана Алексей Куляшкин.

С ними Жакип Асанов уже «разобрался». Он освободил от должностей прокурора нашей области, его первого заместителя и прокурора города металлургов. Оказалось, что они лишились работы не только из-за жалобы жителя Темиртау, сына которого убили. Об этом «НВ» писал в октябре 2016 года. Прокуроры попали в опалу из-за плохого контроля над подчиненными, которые отвечали за защиту бизнеса.

— А почему другие молчат? — спросил Жакип Асанов, обращаясь к председателю комитета государственных доходов Ардаку Тенгебаеву.

— Был уволен руководитель службы экономических расследований, — ответил он. — Назначен новый человек.

— На них надо возбуждать уголовные дела! — порекомендовал генеральный прокурор. — Надо конфисковать их дома и квартиры, чтобы возместить ущерб предпринимателям и экономике Казахстана!

Препоны от чиновников

Досталось и чиновникам. Критику в их адрес выслушал присутствовавший на заседании аким области Нурмухамбет Абдибеков. Он узнал, что его подчиненные создают административные барьеры для предпринимателей и, по факту, игнорируют поручение главы государства о всемерной поддержке бизнес-инициатив.

— Чиновники специально ставят препоны, — сказал начальник управления Генпрокуратуры Ержан Ералиев. — Поэтому люди вынуждены искать в госорганах знакомых и идти к ним на поклон. К примеру, департамент по защите прав потребителей у 196 бизнесменов требовал сертификат соответствия товаров, а у 16-ти — нет. Не показал сертификат — штраф! При одинаковой ситуации чиновники оштрафовали 38 предпринимателей, а 16 — пожалели. Почему такой выборочный подход? Значит, их заинтересовали.

Слова «взятка» или «подарок» в речи прокурора не прозвучали. Зато он отметил, что в 2016 году за коррупцию «под суд отдали 53 чиновника». Но этим наших госслужащих не напугаешь.

— Для акимов стало обычным делом «напрягать» предпринимателей, — продолжил свое выступление сотрудник Генпрокуратуры. — Нет денег в бюджете — они начинают просить бизнесменов, обещают заплатить, а потом «кидают» их. Помните паводки 2015 года? Тогда власть выручили бизнесмены. Они по просьбе чиновников построили дома. Им обещали заплатить по 150 тысяч тенге за квадрат. Когда дело дошло до договора, акимат снизил цену до 90 тысяч тенге. Людям пришлось согласиться: стены-то уже возвели. При этом одним строительным фирмам заплатили за работу по 150 тысяч тенге, а другим — по 90.

— И дома все одинаковые? — спросил Жакип Асанов.

— Совершенно верно, — ответил ему подчиненный.

— А в чем причина такого разного подхода? — поинтересовался генпрокурор. — И кто это решал? Нас интересует конкретное виновное лицо. Чем на предпринимателей заводить уголовные дела, службе экономических расследований надо было разбираться с этими деньгами!

Увольняйте следователей!

Самой острой критике подверглись сотрудники департамента госдоходов, которые занимаются расследованиями экономических преступлений. От них бизнес страдает сильнее всего. Зато следователи получают премии и звезды на погоны.

— Департамент государственных доходов занимается приписками, чтобы показать свою нужность, — сказал Ержан Ералиев. — Как это происходит? Налоговая находит должников. Те добровольно платят налоги, и в этот момент к процессу подключается служба экономических расследований. На предпринимателя заводят уголовное дело, потом прекращают его и ставят себе в отчет, что возместили миллиардный ущерб.

Ярким примером стало дело бухгалтера компании «АрселорМиттал Темиртау». На нее департамент госдоходов «повесил» уже погашенный ущерб в 1,2 миллиарда тенге. В течение 20 дней завершили следствие, в отчете написали о возмещении ущерба, а потом по-тихому прекратили уголовное дело.

— И после этого они — герои! Погоны получают! — возмутился генеральный прокурор. — Это как, а?

Глава комитета госдоходов принялся оправдывать своих подчиненных. Мол, они работали в интересах госбюджета. А дела на должников прекращали только потому, что оплата долга — смягчающее обстоятельство.

— Мне стыдно, что я с вами работаю! — не выдержал Жакип Асанов. — Вы возглавляли следственный департамент Генеральной прокуратуры. Вы — руководитель правоохранительного органа, а рассуждаете как вредитель! Как будут себя вести следователи, зная такую вашу позицию?

После этого генпрокурор потребовал список с фамилиями провинившихся следователей департамента госдоходов. Их оказалось около двадцати. Жакип Асанов озвучил эти фамилии, а потом дал совет, как надо обращаться с нерадивыми сотрудниками.

— Увольняйте! — сказал он. — Я не то что увольняю, я сажаю! Потому что это уже их суть. Серьезно! Их перевоспитывать не надо. Уже поздно! В конце концов, это не детский сад! Я хочу обратиться к руководителям правоохранительных органов: берите на работу нормальных людей. В этом ничего сложного нет! Просто надо создать нормальную систему отбора, при которой исключается человеческий фактор. И к вам придут лучшие! Среди молодежи очень много талантливых людей.

Вполне возможно, что за словами генерального прокурора Казахстана последуют новые увольнения высоких чинов и громкие уголовные дела.