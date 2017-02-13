По билетам на Универсиаду разыграют двухкомнатную квартиру в Алматы

Розыгрыш стартует 15-го февраля

15-го февраля все обладатели билетов на Универсиаду смогут попытать счастья. Среди зрителей главных спортивных стартов страны разыграют двухкомнатную квартиру в Алматы. Напомним, что об розыгрыше сообщалось заранее, однако, к настоящему моменту процедура претерпела некоторые изменения. Изначально планировалось, что разыгрывать квадратные метры будут лишь среди тех, кто активировал свои билеты через турникеты. Однако, на самой универсиаде, из-за большого потока зрителей, не все билеты «пробивались» электроникой, а некоторых пускали на трибуны после формального осмотра билетов. Таким образом, было решено, что в розыгрыше примут участие все, кто купил билеты.

Следить за розыгрышем можно будет на официальном YouTube канале Универсиады.