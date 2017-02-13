Помощника ветврача села Еркиндык освободили от угловной ответсвенности

Он раскаялся

Помощник ветврача села Еркиндык, который не предотвратил вспышку сибирской язвы, освобождён от уголовной ответственности. Производство по уголовному делу по статье 327 УК «Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями» прекращено. Ветеринар раскаялся, и с него сняли серьёзные обвинения.

Напомним, что во время вспышки сибирской язвы в посёлке Еркиндык, заразились девять человек, двое из них умерли. Они принимали участие в забое скота, а некоторые контактировали с сырым мясом. Перед тем как забить корову, сельчанин вызвал ветврача, который прислал своего помощника. Тот осмотрел животное и предположил, что она могла съесть что-то на пастбище или отравиться.

Также доподлинно неизвестно, где именно заразилось само животное. Предполагается, что корова получила некачественную прививку. Однако, месяцем позже последовала вспышка в Балхаше. В правительстве подняли вопрос, и оказалось, что сотни сибиро-язвенных захоронений не стоят на учёте, никак не огорожены, и даже не отмечены на карте. Часть из них так и не нашли.