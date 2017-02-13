В Караганду приедет группа «5`NIZZA»

Они презентуют новый альбом

Группа «5`NIZZA» впервые за всю свою историю, посетит Караганду. Музыканты, после десятилетнего ожидания выпустили новый альбом под названием «КУ».Его релих запланирован на февраль этого года.

— «Ку» — радушное приветствие после долгого отсутствия. Мы бережно храним ту составляющую, за которую нас однажды так сильно полюбили, и стараемся привносить новое дыхание нашей музыкальной структуре. Очень многое изменилось и появилось в музыкальном мире. Мы все это слышим, видим и пропускаем через себя. Этот альбом – своеобразный всплеск, некий клубок впечатлений и эмоциональных потрясений, переосмысленных взглядов на мир и жизнь в целом, – отзывается о новом альбоме участник коллектива Сергей Бабкин.

Песни коллектива невозможно спутать ни с какими другими — их уникальный стиль, манера пения и манера подачи не встречаются больше ни у кого. Тексты же песен чаще всего посвящены проблемам взаимоотношений и личных мироощущений. Но есть среди них и откровенно юморные композиции, призванные разве что рассмешить слушателя.

Концерт группы пройдет 30 мая в 19:00. Билеты будут стоить от 5000 до 15 000 тенге. Купить их можно будет на сайтах: kassy.kz, Ticketon, zakazbiletov.kz