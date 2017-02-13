Мошенники пытаются заработать на бездомных животных

От имени волонтёров они размещают объявление о продаже на сайте OLX

Волонтёры группы «Дари добро» столкнулись с новой проблемой. Объявления о том, что животным нужны хозяева, пишут в социальных сетях и сайте OLX. Но теперь вместо волонтёров фотографии с бездомышами выкладывает некая Ирина. Картинки она берёт из волонтёрских групп, но не указывает номера телефонов.

— Администрация сайта блокирует посты с одинаковыми фото, номерами телефона, и похожим описанием! Вы делаете «медвежью услугу» для нас. Если вы хотите помочь пристроить животное, обговорите это с волонтёром. А на счёт тех, кто пытается продать своих домашних, а ещё хуже бездомных животных через нашу группу — подумайте о совести и честности. За все нужно будет отвечать. Наша группа помогает бездомным животным, мы их не продаём!- возмущаются участники группы.

Кроме того, неизвестные завели новые группы в соцсетях. Они публикуют фото животных, отчёты с волонтёрской группы, и печатают посты о сборе денег.

— У нас уже возникают мысли об откровенном мошенничестве. Мы сами не знаем кто эти люди, они собирают посты и фото со всех групп. Может и правда сами работают. Сейчас попытаемся выяснить кто они. Люди же не вникают в такие нюансы «Дари добро» или «Дарите добро»,- говорит волонтёр Инна Радченко.

Часть публикаций совпадает с тем, что пишут в группе «Дари добро«, правда подаётся от имени совершенно другой команды волонтёров.