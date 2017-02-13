Аким Карагандинской области в прямом эфире ответит на вопросы телезрителей

Передачу с участием Нурмухамбета Абдибекова будут транслировать в среду, 15 февраля

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в прямом эфире ответит на вопросы телезрителей. Передача с его участием запланирована 19.00 среды, 15 февраля. Выступление чиновника будут транслировать три телеканала: «Казахстан-Караганды», «5 канал», «Первый Карагандинский».

В студии будет работать многоканальный телефон: 41-27-21. По нему во время прямого эфира будут принимать вопросы от телезрителей.