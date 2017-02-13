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Передачу с участием Нурмухамбета Абдибекова будут транслировать в среду, 15 февраля
Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в прямом эфире ответит на вопросы телезрителей. Передача с его участием запланирована 19.00 среды, 15 февраля. Выступление чиновника будут транслировать три телеканала: «Казахстан-Караганды», «5 канал», «Первый Карагандинский».
В студии будет работать многоканальный телефон: 41-27-21. По нему во время прямого эфира будут принимать вопросы от телезрителей.
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Да он мастер говорить ни о чем,слышали его поучения ,не раз,ни какой конкретики!
andrey
13 февраля, 2017 в 16:42