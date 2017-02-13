В Караганде ищут мужчину, который исчез во время бурана

Родственники не могут его найти уже 11 дней

Карагандинец Амандык Акимжанов пропал во время бурана 3 февраля, между семью и восемью часами вечера. По словам его сестры, мужчина вечером вышел покурить возле подъезда. Соседи видели его из окна, но домой Амандык так и не вернулся. Место исчезновения Пришахтинск, 23 микрорайон, дом 34.

— Амандык никогда не уходил из дома, мы даже не можем предположить, где он находится. Мы обзвонили всех друзей и знакомых, никто его не видел,- говорит сестра мужчины Жазира Акимжанов.

Приметы пропавшего Амандыка Акимжанова: среднее телосложение, темные волосы, шрам после операции на голове, рост около 170 сантиметров. Мужчина инвалид третьей группы, правый глаз косой. В день исчезновения был одет в зимнюю кепку с козырьком коричневого цвета, дубленку светло-коричневого цвета, синие джинсы, черные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8-705-251-75-57 либо 102.