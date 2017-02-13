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В Казахстане изменили список товаров для личного пользования.
В Казахстане изменили список товаров для личного пользования, которые можно провозить через таможенную границу Таможенного Союза, сообщаетNUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления разъяснительной работы ДГД по Алматы.
В приказ министра финансов Казахстана от 31 марта 2015 года №250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения.
В зависимости от характера, количества и частоты перемещения к товарам для личного пользования относятся товары, если:
1) Их количество не превышает следующие показатели:
– изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
– мобильный телефон – 2 единицы на человека;
– планшет – 2 единицы на человека;
– портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 единица на человека;
– ювелирные изделия – 5 предметов на человека;
– велосипед – 1 штука на человека;
– детская коляска – 1 штука на человека;
2) Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ТС не превышает 1 раз в месяц.
Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ТС любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.
Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).
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