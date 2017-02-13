В Казахстане сократили список провозимых через границу личных вещей

В Казахстане изменили список товаров для личного пользования.

В Казахстане изменили список товаров для личного пользования, которые можно провозить через таможенную границу Таможенного Союза, сообщаетNUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления разъяснительной работы ДГД по Алматы.

В приказ министра финансов Казахстана от 31 марта 2015 года №250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения.

В зависимости от характера, количества и частоты перемещения к товарам для личного пользования относятся товары, если:

1) Их количество не превышает следующие показатели:

– изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

– мобильный телефон – 2 единицы на человека;

– планшет – 2 единицы на человека;

– портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 единица на человека;

– ювелирные изделия – 5 предметов на человека;

– велосипед – 1 штука на человека;

– детская коляска – 1 штука на человека;

2) Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ТС не превышает 1 раз в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ТС любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).