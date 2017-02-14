Оборот финансовой пирамиды «Оптовка» составлял около 3 миллиардов тенге

По делу проходит семь подозреваемых

Карагандинские прокуроры рассказали, как проходит расследование по делу о создании финансовой пирамиды «Оптовка». На днях главной подозреваемой и владелице фирмы «ФинансОптоГрупп» Елене Колесниковой продлили содержание под стражей до 15 марта. Также до марта продлили и сроки досудебного расследования. Прокуроры решили отчитаться о ходе следствия.

Всего в деле фигурирует свыше 4,5 тысяч договоров, которые жители Караганды, Темиртау и Астаны заключили с фирмой. Некоторые вкладчики оформили по 3-4 договора, так что пострадавших около полутора тысяч человек.

-В рамках расследования уголовного дела признаны потерпевшими и допрошены в качестве потерпевших 755 человек. Эти люди написали заявления. У 36 человек из этого числа нет претензий к Колесниковой. Их допросили как свидетелей, — сообщают в прокуратуре.

По делу проходит семь подозреваемых. Помимо самой Колесниковой, пока под стражу взяли только одного человека.

-Помощница Колесниковой гражданка Александра Марквардт не состояла в официальных трудовых отношениях с ней. Ее основная задача состояла в том, чтобы собирать деньги с филиалов фирмы, расположенных по улице Карла Маркаса, на проспекте Нуркена Абдирова и с офиса в Темиртау. Затем она привозила деньги ей. В отношении нее выбрана мера пресечения — арест, — сообщают в прокуратуре. — Также в качестве подозреваемого допросили Тулеубаева. Он изобличил ее преступную деятельность. Объяснил, как все было организовано, как фирма работала. Из разряда подозреваемых его никто не исключал, но мера пресечения в отношении него не избиралась.

Всего за пять месяцев работы оборот фирмы составил свыше трех миллиардов тенге. Это официальные данные, которые выяснились после аудиторской проверки. Миллиард 100 миллион Колесникова выплатила людям еще до начала расследования. А оставшиеся миллиард 900 миллионов тенге исчезли в неизвестном направлении. По сведениям следователей, эти деньги не были выведены за пределы страны.

С самого начала расследования дознаватели арестовали несколько счетов фирмы, а также наложили арест на имущество подозреваемой. На карагандинку записано несколько автомобилей, в том числе новый джип. Своей квартиры у женщины не было. Много лет она вместе с детьми снимала жилье.

Также прокуроры сообщили, что люди наконец-то поверили в то, что фирма могла их обмануть. Раньше вкладчики были уверены, что Елена Колесникова все им вернет до копейки. Люди отказывались верить в то, что организация работала по модели финансовой пирамиды, а считали, что кому-то просто приглянулась ее «бизнес-модель». Кто-то из вкладчиков даже хотел внести за нее залог.

-Сейчас люди идут массово. На прошлой неделе число обратившихся было таким, а на этой неделе их число значительно увеличилось. Я думаю, что люди и на тот момент понимали, что это финансовая пирамида, но просто не хотели в это верить, — говорят в прокуратуре.

Вероятность того, что вкладчики вернут свои деньги очень мала. На счетах компании числится всего больше сотни миллионов. Имущество хозяйки фирмы «потянет» еще на несколько десятков миллионов. Этих денег вряд ли хватит, чтобы возместить ущерб.

Елену Колесникову подозревают в cоздании и руководстве финансовой пирамидой. По этой статье наказывают лишением свободы до 12 лет.