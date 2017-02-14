Сколько стоит порадовать любимую букетом на 14 февраля?

Nv.kz узнал цены на самые популярные цветы

Сегодня, в день всех влюбленных спрос на цветы необычайно высок: этим пользуются владельцы цветочных магазинов, и предоставляют самый широкий ассортимент букетов и их составляющих. Цены на цветы кое-где выросли, но не значительно: к примеру, самые популярные и не выходящие из моды розы стоят от 500 до 2 000 тенге за штуку. Самая популярная цена на «цветы любви и страсти» — 700-800 тенге. Если постараться, то кое-где можно найти розы самых разных расцветок — черные, зеленые и синие. Правда, стоить они будут на порядок дороже.

Из диковинок, которые завезли в Караганду перед Днем всех влюбленных — ирисы и тюльпаны, для которых сейчас совсем не сезон. Цена на них, кстати, весьма демократична — 500 тенге за штуку.

На пике популярность сейчас букеты в коробочках и специальных сумочках. Такие композиции выглядят оригинально, удобны в доставке и не нужно судорожно искать вазу, так как влажная губка уже находится внутри коробочки. Обойдется такой подарок, к минимум в 5 500-6000 тысяч тенге. За эту цену можно рассчитывать на 7-9 роз, упакованных с коробку в форме сердца.

А вот хороший, пышный букет, из нескольких видов цветов обойдется в 10000 -15000 тенге. За эту сумму, можно, к примеру, собрать пышный букет из ирисов в композиции с альстромериями.