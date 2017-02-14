- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В честь заморского праздника мы сделали для вас подборку карагандинских «Love story».
Сегодня, 14 февраля, люди делятся на два типа: тех, кто отмечает День Святого Валентина и на тех, для кого это просто вторник. В честь заморского праздника мы сделали для вас подборку карагандинских «Love story», которые запомнились нам больше всего.
Карагандинец поведал горькую историю из рубрики «Жди меня». Не всегда истории любви заканчиваются «хэппи эндом». Иногда из-за одной ошибки можно потерять свою любовь. Если вы встретили настоящую любовь, то берегите ее и помните, настоящая любовь не проходит никогда.
Любовь к заключенному из колонии в Каражале толкнула женщину на преступление. Бывает любовь приводит к криминалу. Ради того, чтобы увидеть своего возлюбленного, который отбывает длительный срок в колонии в Каражале, женщина подделала свидетельство о браке.
Житель Темиртау поджег себя в здании гостиницы «Караганда» из-за ссоры с девушкой.
Лесбийская свадьба в Караганде закончилась убийством. Когда-то эта пара прославилась на весь Казахстан. Кристина и Каролина сыграли в Караганде лесбийскую свадьбу, которая прошла с большой помпой. Свадебные фото однополой пары разлетелись по интернету. А через год Кристину нашли мертвой.
Всего на сайте опубликовано 33091 материалов.
Посетители оставили 191958 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.