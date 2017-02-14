Топ 6 запоминающихся карагандинских историй любви

В честь заморского праздника мы сделали для вас подборку карагандинских «Love story».

Сегодня, 14 февраля, люди делятся на два типа: тех, кто отмечает День Святого Валентина и на тех, для кого это просто вторник. В честь заморского праздника мы сделали для вас подборку карагандинских «Love story», которые запомнились нам больше всего.