Услугодатель прокомментировал повышение тарифа на газ в Караганде

«Мы отправляли уведомление в антимонопольный департамент»

Услугодатель прокомментировал рост тарифа на емкостной газ. Оказалось, что компания «Алемгаз» отправляла уведомление о повышении цены в департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. А ведомство выдало только уведомлении о принятии документов.

— Мы 28 декабря 2016 года отправляли в антимонопольный департамент уведомление о повышении тарифа, — сообщил корреспонденту nv.kz исполняющий обязанности директора ТОО «Алемгаз» Тимур Бидайбаев. – Рост тарифа произошел по двум причинам. Во-первых, вышел приказ министерства энергетики Казахстана о том, что на период с 1 января по 31 марта увеличивается оптовая цена газа. Рост составил порядка яка 30 процентов. Вторая причина – это то, что выросли цены на транспортировку газа по железной дороге. Мы со своей стороны увеличили тариф ровно на столько, насколько были подняты цены на нефтяной газ и услуги железной дороги. Никаких дополнительных надбавок мы не делали.

Напомним, в Караганде с 1 января 2017 года подорожал емкостной газ. Тариф вырос с 310,28 тенге до 422,04 тенге за кубометр.