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Там состоится шоу-программа
Сегодня на катке, что на стадионе «Шахтер» можно будет провести самое романтичное свидание. там специально для всех влюбленных устроят шоу-программу. Все начнется в авто-мото шоу, ставшее «визитной карточкой» всех представлений на катке. затем гостей ждет розыгрыш призов, и дискотека, заправлять на которой будут ди-джей Sanches и Galaxy.
Начало программы назначено на сегодня, на 18:00.
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