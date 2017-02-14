Влюбленных Караганды приглашают на каток

Там состоится шоу-программа

Сегодня на катке, что на стадионе «Шахтер» можно будет провести самое романтичное свидание. там специально для всех влюбленных устроят шоу-программу. Все начнется в авто-мото шоу, ставшее «визитной карточкой» всех представлений на катке. затем гостей ждет розыгрыш призов, и дискотека, заправлять на которой будут ди-джей Sanches и Galaxy.

Начало программы назначено на сегодня, на 18:00.