Главный архитектор Караганды обязан оплатить штраф в 42 тысячи тенге

Апелляционная коллегия оставила в силе постановление административного суда

Главный архитектор Караганды обязан оплатить штраф в 42 тысячи тенге. Сабыржана Даутбергенова наказали рублем за то, что он не исполнил решение экономического суда и не заключил договоры на аренду земли под газетные киоски с ТОО «Citytrade». Чиновник попытался оспорить постановление административного суда в апелляционной коллегии. Однако она оставила вердикт первой инстанции в силе.

Сабыржан Даутбергенов с таким вердиктом не согласен. Он считает, что действовал по закону.

— Я не буду выделять им земельные участки! — заявил главный архитектор в беседе с корреспондентом «НВ». — Это незаконно. ТОО «Citytrade» просит продлить договор от 2014 года. Два года аренды уже прошло. А значит, срок аренды земли закончился в 2016 году.

— Но это ведь ваш отдел упустил сроки. Почему нельзя продлить договоры?

— Потому что размещение их киосков не соответствует градостроительной документации, — ответил Сабыржан Даутбергенов. — Мы сделали сетевую схему размещения точек по продаже товаров народного потребления. Она охватывает все районы города. В ней 38 точек отдано под киоски с печатной продукцией. Пожалуйста, участвуйте в земельном аукционе! На каком основании я должен отдавать этой фирме «Citytrade» предпочтение?

— Фирма хочет получить те места, где раньше стояли их киоски. Они входят в вашу схему?

— Нет, не входят, — сказал чиновник. — Многих это не устраивает. Конечно, все хотят поставить киоск поближе к центру: возле ЦУМа, «Абзала», возле остановок. Мы отвели места для продажи печатной продукции по улице Гоголя. Пусть участвуют в торгах и покупают землю! Кто им не дает?

Редакция «Нового Вестника» получила в свое распоряжение схему размещения киосков. Судя по ней, в центре Караганды и в Михайловке газетные ларьки должны стоять только в 15 местах: на 45-м квартале, возле Дворца культуры горняков, на бульваре Мира, на улицах Гоголя и Кривогуза, а также возле кинотеатра «Ленина». На Юго-Востоке для киосков отведено восемь участков: возле КарГУ, по улице Муканова, на проспекте Строителей и в «Гульдерах». В Майкудуке семь точек для торговли печатной продукцией, в Пришахтинске — шесть, в Сортировке — две. Для полумиллионного города более чем скромно. Зато, по словам главного архитектора города, эти точки соответствуют «градостроительным нормам и правилам Республики Казахстан».