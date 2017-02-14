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Мы решили, что в случае определения виновного фонд обратится в суд, чтобы именно эти расходы были нам возмещены.
Экспертизы взорвавшегося в Шахане котла были оплачены из частного благотворительного фонда помощи пострадавшим. А это аж 780 тысяч тенге!
— «Национальный центр экспертизы и сертификации» и «Промэнерджиэксперт» обратились к нам в попечительский совет, — пояснила председатель совета Жамала Мамерханова. — Первый раз мы оплату отклонили. Потому что у нас возникли сомнения: почему это должно быть за счет фонда? Потом мы пригласили представителей из аппарата акима. Нам дали разъяснения о том, что в любом случае бюджет не может взять на себя эти расходы. Члены попечительского совета долго спорили. Большинство проголосовали за оплату, двое воздержались. В итоге мы пришли к тому, что люди работу сделали, заплатить им надо. Это будет по-человечески. Мы решили, что в случае определения виновного фонд обратится в суд, чтобы именно эти расходы были нам возмещены. Хочу добавить, что деньги, которые собраны в фонде, конечно, народные. Это понятно, это деньги всех нас. Но все-таки большую часть средств — 80 процентов — перечислили крупные компании. А с ними по этому поводу работали исполнительные органы. Раз исполнительные органы поняли ту простую истину, что из бюджета деньги не могут быть использованы, а расходов будет много, именно они и приняли решение о создании фонда и провели работу по привлечению средств. Это надо признать.
По последним данным, в фонд поступило более 154 миллионов тенге. Из них израсходовано более 70 миллионов. Из 14 квартир приобретено уже девять. Двум семьям выплачены компенсации за утраченное жилье.
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Еще раз доказывает,зачем нам нужны дармоеды,у которых в бюджете как всегда дыра????
Яромира
14 февраля, 2017 в 17:06
Это еще раз доказывает, что 99% комментаторов не разбирается и не хочет разобраться в вопросе — а сразу бежит прям с дивана строчить гневные комменты не по теме.
KO
14 февраля, 2017 в 17:41