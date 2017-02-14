За утраченную во время шаханского взрыва мебель каждая семья получит по 2 200 000 тенге

«Пострадавшие должны будут с нами согласиться»

За утраченную мебель и бытовую технику каждая из четырех оставшихся без крова семей получит фиксированную сумму. Сначала частный благотворительный фонд хотел с каждым пострадавшим работать индивидуально. Но потом пришел к выводу, что это будет несправедливо. После расчетов и консультаций с отделом предпринимательства попечительский совет решил остановиться на цифре 2 миллиона 200 тысяч тенге.

— Мы просчитали по тому списку, который нам предоставили люди, — пояснила председатель попечительского совета фонда Жамала Мемерханова. — Я отправила запрос в отдел предпринимательства, чтобы они определились с ценами. Мы отработали по каждой семье. Получилось от 2 166 000 до 2 690 000 тенге. Сначала мы хотели каждой семье заплатить отдельно. Но затем решили, что этого не стоит делать, должны быть одинаковые выплаты. Мы сделали среднюю цену — 2 200 000 тенге. Во вторник пригласим все четыре семьи — они должны будут согласиться. Потому что уже сегодня я разговаривала с одной семьей. Мне возразили: «Но этих денег же не хватит на покупку новой мебели!» Но люди должны понять, что мы не покупаем мебель. Мы возмещаем ущерб за утраченное имущество.