В Казахстане заблокировали порносайты и группы с «синими китами»

Решение не вступило в законную силу.

В Наурызбайском районном суде Алматы рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора Наурызбайского района о запрете на всей территории Казахстана интернет-ресурсов, склоняющих детей к суициду, а также порнографических сайтов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского суда.

В частности, в социальной сети «ВКонтакте» была размещена группа «Синий кит/хочу в игру/тихий дом/море китов/я в игре».

В вышеуказанных группах склоняли детей к совершению суицида и предлагали различные способы для достижения этой цели, в том числе путем проведения аркадных игр.

Решением суда удовлетворено заявление прокурора Наурызбайского района Алматы о прекращении деятельности этих ресурсов.

Кроме того, на территории Казахстана действовали интернет-ресурсы, содержащие информацию порнографического характера, то есть интернет-сайты, распространяющие кино, видеопродукцию порнографического и специально сексуально-эротического характера.

Заявление о прекращении деятельности таких ресурсов также было удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.