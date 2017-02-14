- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Решение не вступило в законную силу.
В Наурызбайском районном суде Алматы рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора Наурызбайского района о запрете на всей территории Казахстана интернет-ресурсов, склоняющих детей к суициду, а также порнографических сайтов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского суда.
В частности, в социальной сети «ВКонтакте» была размещена группа «Синий кит/хочу в игру/тихий дом/море китов/я в игре».
В вышеуказанных группах склоняли детей к совершению суицида и предлагали различные способы для достижения этой цели, в том числе путем проведения аркадных игр.
Решением суда удовлетворено заявление прокурора Наурызбайского района Алматы о прекращении деятельности этих ресурсов.
Кроме того, на территории Казахстана действовали интернет-ресурсы, содержащие информацию порнографического характера, то есть интернет-сайты, распространяющие кино, видеопродукцию порнографического и специально сексуально-эротического характера.
Заявление о прекращении деятельности таких ресурсов также было удовлетворено.
Решение не вступило в законную силу.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33099 материалов.
Посетители оставили 192015 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
А вот если бы порносайты не блокировали, то еще не известно, возможно самоубийств было бы меньше.
ммамам
14 февраля, 2017 в 15:23
Кубик? Новым ником обзавелся?
Твое петросянство ни с чем не попутаешь
Александр Манкубусович Животноводов
14 февраля, 2017 в 15:41
Зачетное предположение))
Евгений MDF
14 февраля, 2017 в 17:10
«Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, — все судя по их послушанию, — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, — все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла.»
Ф.М. Достоевский.
Братья Карамазовы.
(Пророчество???)
Хрупкий орех
14 февраля, 2017 в 15:34