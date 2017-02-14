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Заявки принимаются до 17 февраля
В воскресенье, 19 февраля, в Караганде выберут лучшего мастера, создающего аксессуары для женщин. Конкурс проводит ремесленный и учебный центр «Шебер» по адресу: улица Муканова, 1-а. Начало в 10.00.
Во время конкурса будет проходить выставка-ярмарка изделий карагандинских ювелиров и хэндмэйдеров. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 февраля на электронный адрес: oo-sheber@mail.ru. Принимаются работы в любых техниках.
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