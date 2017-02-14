Авалоновцы приглашают в велопутешествие по западной Монголии

В предгорьях монгольского Алтая тюркские племена оставили сотни каменных изваяний и наскальных рисунков

ИГО «Авалон» организует велопоход в западную Монголию. Путешествие пройдет по территории Баян-Ульгийского аймака Монголии, на высотах от 1700 до 2800 метров над уровнем моря, в предгорьях Монгольского Алтая, преимущественно в пределах национального парка Алтай Таван Богд, вдоль берегов озер Хотон, Харган и Даян. В этих районах жили предки тюркских народов, и после себя они оставили сотни каменных изваяний и наскальных рисунков. К тому же, благодаря тому, что природа здесь не тронута человеком, есть шансы увидеть архаров, косуль, диких коз.

Это не турпоездка, не будет гидов, отелей и официантов. Все должны работать в команде, то есть помогать друг другу готовить обед, устанавливать палатки и разводить костёр.

— На данный момент идея путешествия предполагает следующий график: 2 дня в дороге от Караганды до Улгия (на автобусе), 1-2 дня в Улгие (получение пограничных пропусков, закуп дополнительного продовольствия и т.д.), 12 дней в пути, включая две дневки (предположительно на озерах Даян и Хотон), 1-2 дня в Улгие, 2 дня в дороге от Улгия до Караганды (на автобусе). Итого: около 19-20 дней на всё про всё. Протяженность велосипедной части путешествия составит около 500 км, которые планируется преодолеть за 10 ходовых дней. В Улгие ночуем в гостинице или юрточном кемпинге, кушаем в кафе, всё остальное время – ночевки в полевых условиях и готовка на костре (или, скорее, на горелке),- рассказывают на своей странице организаторы путешествия.

Не менее интересным поход окажется для рыбаков, по отзывам местные озёра просто рыболовный рай. Примерные даты тура: 25 мая – 14 июня 2017 года. Сроки будут определять в конце марта – начале апреля.

Подробности можно узнать на официальной странице и у сотрудников ИГО «Авалон».