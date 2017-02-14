Якуты в Караганде

«Что еще надо, кроме любви?»

Ощутить радость жизни можно сегодня в карагандинском музее изобразительного искусства. В зале, который не подвергся затоплению кипятком, открылась выставка, тронувшая городских ценителей живописи. Там представлены картины художника-самоучки Исмаила Галимова.

На полотнах — северные и степные пейзажи. Милые якуты с пушистыми оленями на фоне тундры, шустрые экскаваторы на шубаркульском угольном разрезе, советские рабочие на отдыхе и за работой. А также портреты — родственников и друзей авторов.

«Художник сумел передать гармонию, — восхищалась искусствовед Наталья Иванина. — Тут нет особой выписанности, красоты, которая бывает у художников, получивших серьезное образование. Зато здесь особое чувство. В портретах есть выраженная любовь к человеку, а что еще надо кроме любви? Ведь художник передает свое отношение к жизни через работы. И это очень сильно действует на зрителя. Если пишет художник портрет с чувством пренебрежения или неприязни, то это все потом воспринимается зрителям. А здесь ты подходишь: да, может, где-то не прорисовано, не так написано, зато сколько любви! И настроение сразу меняется. Чем мне нравятся работы художников-самоучек, тем, что они очень чистые, искренние, в них есть настоящее чувство».

Вместе с тем Наталья Иванина посетовала на то, что некоторые картины Галимова, созданные еще в далекие советские годы, плохо сохранились, кое-где начала осыпаться краска. Оно и понятно: полотна художник много лет держал в обычном гараже. Искусствовед настоятельно посоветовала автору передать работы в музей.

«Очень важно, чтобы этот кусочек истории изобразительного искусства Караганды остался для потомков, — сказала она. — Музей сегодня затопило, а завтра не затопит. И я верю: все-таки построят нам нормальный музей и будут экспонаты хорошо храниться».

Исмаил Галимов выразил готовность передать свои работы в дар государству.