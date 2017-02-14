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Полиция провела совместную акцию с областной станцией скорой медицинской помощи
Сегодня, 14 февраля, на центральных улицах города прошла акция «Уступи дорогу «скорой». Полицейские вместе с врачами учили карагандинских водителей пропускать врачей, спешащих на вызов. Бригады «скорых» сопровождали полицейские и штрафовали тех, кто отказывался пропустить спецмашину с включенными маячками и звуковой сиреной.
В итоге за несколько часов акции полицейские оштрафовали семь водителей.
Местная полицейская служба напоминает, что за непредоставление преимущества в движении транспорта оперативных служб и специальных машин с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами предусмотрена ответственность по статье 598 кодекса об административных правонарушениях, — сообщает Местная полицейская служба.
За это нарушение наказывают штрафом в размере 7 МРП.
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