Пенсионер попросил акима Караганды пораньше отпускать своих подчиненных-женщин с работы

Сегодня, 14 февраля, прошла вторая встреча Нурлана Аубакирова с населением

Сегодня, 14 февраля, прошла вторая по счету встреча акима Караганды с населением. Сначала Нурлан Аубакиров выступил с отчетом, а потом горожане задавали ему насущные вопросы. Живой отклик у публики вызвало обращение пенсионера с улицы Театральная. Он попросил градоначальника пораньше отпускать с работы женщин-подчиненных. У них ведь есть мужья и дети, которым нужно уделять внимание.

— Я смотрю на зал и вижу, что у вас работают девушки и женщины до 40 лет, — сказал пенсионер Самат Сейсембеков. – Какие условия вы создаете, чтобы они с работы приходили вовремя? А то бывает, что они на работе сидят и до восьми, и до десяти часов вечера. Этих молодых женщин надо уважать! Надо сделать так, чтобы они побольше были со своими детьми, в своей семье.

Эти простые и добрые слова вызвали улыбки дам. Женщины, сидевшие в зрительном зале, аплодировали Самату Зейнуловичу.

Нурлан Аубакиров тоже улыбнулся. Он заверил пенсионера, что права женщин-госслужащих в акимате не нарушению. Только вот руководителю отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Шолпан Жусуповой приходится задерживаться на работе.

— Юридически мы не можем разделять наших госслужащих на мужчин и женщин, — принялся отвечать Нурлан Аубакиров. – Но тем не менее мы стараемся, чтобы представительницы прекрасной половины человечества раньше уходили домой. Мы никого не задерживаем. Все делается в рамках трудового законодательства. Но бывают исключения. Они происходят в тех отделах, которые работают в тяжелом режиме. Вот у нас отдел коммунального хозяйства возглавляет женщина. У нее такая специфика работы. А в основном мы стараемся всех женщин вовремя отправлять домой.

Нурлан Ерикбаевич добавил, что в акимате «в геометрической прогрессии» растет количество девушек, которые выходят замуж, уходят в декрет и рожают «новых карагандинцев». Их права никто не нарушает. И за ними в госоргане сохраняют рабочие места.

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