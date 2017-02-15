В Мажилисе рабочая группа рассмотрела более 80 поправок в законопроект «О дорожном движении». Сообщает Informburo.kz.

«Запрет курения – инициатива интересная. Она вызвала много разных дискуссий и мнений, но в конце концов рабочая группа склоняется к тому, что курить или не курить – это дело каждого человека. Вопрос в другом – можно ли курить человеку, когда в авто присутствуют дети, беременные женщины или престарелые люди, то есть, когда есть пассажиры. Мы были склонны рассматривать этот вопрос через призму безопасности тех, кто находится в автомобилях. Обсуждение ещё идёт», – сказал руководитель рабочей группы, мажилисмен Канат Мусин.

В сравнительной таблице по проекту поправок в закон «О дорожном движении», помимо действующего запрета на пользование телефоном или радиостанцией за рулём, предлагалось запретить и курение за рулём. Однако поправка не принята, и её не поддержало Правительство.

В сентябре прошлого года депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев предложил запретить курение за рулём авто.