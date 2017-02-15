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По словам депутата Каната Мусина, инициатива вызвала много споров и дискуссий.
В Мажилисе рабочая группа рассмотрела более 80 поправок в законопроект «О дорожном движении». Сообщает Informburo.kz.
«Запрет курения – инициатива интересная. Она вызвала много разных дискуссий и мнений, но в конце концов рабочая группа склоняется к тому, что курить или не курить – это дело каждого человека. Вопрос в другом – можно ли курить человеку, когда в авто присутствуют дети, беременные женщины или престарелые люди, то есть, когда есть пассажиры. Мы были склонны рассматривать этот вопрос через призму безопасности тех, кто находится в автомобилях. Обсуждение ещё идёт», – сказал руководитель рабочей группы, мажилисмен Канат Мусин.
В сравнительной таблице по проекту поправок в закон «О дорожном движении», помимо действующего запрета на пользование телефоном или радиостанцией за рулём, предлагалось запретить и курение за рулём. Однако поправка не принята, и её не поддержало Правительство.
В сентябре прошлого года депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев предложил запретить курение за рулём авто.
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Думаю так,если курящий едет один,то может курить, а вот если,с пассажирами, то есть,не курящие пассажиры, бабушки,дедушки,дети,беременные и др.,то будьте любезны не курить. Так как это не только вредно,но и запах дыма не переносит человек,может он астматик. Вдруг все таки по просьбе не курящих водитель закурит,буду пукать не стесняясь.
Sleep Walker
15 февраля, 2017 в 11:12
Вообще, за те деньги, которые курильщики приносят в бюджет в виде акцизов, они имеют моральное право курить везде, кроме заправок. Но как бы да, есть женщины, дети, и прочие, которым мешает — «свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого», поэтому есть закон о запрете, хотя и спорный. Но пора бы депутатам и остановиться на нём в своём безумии. Машина — собственность и территория человека, нельзя указывать ему, курить в ней, или не курить. Пассажир, если ему нужно, может запросто сказать водителю «не кури». Можно в «Индрайвере» в комментарии написать «некурящий водитель». Можно то же сказать диспетчеру такси. В этом нет никаких проблем для пассажиров. И учитывая, что идиотизму нет предела, какой идиотизм законодателей будет следующим, если примут этот — запретят курить в собственной квартире? на собственном балконе? в собственном сортире? где ещё??..
Александр
15 февраля, 2017 в 11:17
.. и да, депутат — избранник народа. Народ у нас разнороден, поэтому депутат может не иметь высшего образования. Он может не иметь опыта работы. Быть неграмотным, не уметь читать и писать. Всё это полбеды, потому что то, что есть, гораздо хуже — депутатами почему-то оказываются люди, имеющие явные проблемы с логикой и ходом мысли, свойственным просто умственно полноценным людям.. Каким пассажирам мешает курящий водитель? Собственной жене и тёще, которые когда-то выбрали курящего? Пассажиру такси, который может попросить не курить? Какой посторонний человек, которому внезапно может что-то помешать, вдруг может оказаться у водителя в машине?..
Александр
15 февраля, 2017 в 11:23