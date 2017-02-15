В Караганде пройдет второй «Тотальный диктант»

«Люди этим занимаются не за деньги, а из любви к русскому языку»

В Караганде заработал штаб по проведению «Тотальный диктант». Для поддержки штаба приглашаются волонтеры: студенты, филологи, партнеры, спонсоры. Добровольцы могут обращаться к главному и единственному пока координатору диктанта в шахтерском городе Наталье Ткалич. На днях она вернулась из Новосибирска, где при государственном университете проходил слет организаторов международной образовательной акции.

— Ездила на конференцию «Динамические процессы в современном русском языке», — рассказывает Наталья. — Больше всего участников было, конечно, из городов России. Из Казахстана — семь человек. Были представители стран ближнего зарубежья: Беларуси, Эстонии, Латвии. А также участники из Великобритании, Франции, Китая, Германии и Турции.

— О каких современных процессах в языке шла речь?

— На круглом столе «Русский язык в СМИ» говорили не только о том, как журналисты пишут на русском языке, но и о том, что они пишут о русском языке. Суть в том, что периодически выбрасываются новости о языковых реформах. Например, о том, что кофе теперь можно относить к среднему роду: «мое кофе». Но на самом деле в словарях такой вариант был зафиксирован еще в тридцатых годах прошлого века. Нам показывали слайды, подтверждающие этот факт. То есть как таковой реформы не было. На конференции говорили о том, что журналисты не всегда бывают грамотны. Вспоминали о нашумевшей истории с губернатором Петербурга Матвиенко. Семь лет назад она публично употребила слово «сосуля» вместо «сосулька». Это вызвало большой резонанс. Хотя слово «сосуля» в русском языке есть, хотя редко употребляется, особенно в Москве. Но вместо того чтобы заглянуть в словарь, журналисты начали раздувать скандал. Словом, было очень много интересной информации. Мне очень понравилось. Такие конференции мотивируют, повышают желание работать. Ведь «Тотальный диктант» — добровольная акция. Люди этим занимаются не за деньги, а из любви к русскому языку.

— В прошлом году из любви к языку с вами сотрудничала педагог Анна Ивановна Степанова. Она остается в качестве диктатора?

— Анна Ивановна была и диктатором, и филологом, проверяющим диктанты, и председателем экспертной комиссии. По сути, мы с ней вдвоем все организовали. Но в этом году ее не будет: она уехала жить в Самару. Сегодня мы снова ищем диктаторов. Диктатором может стать преподаватель русского языка и литературы, педагог, который умеет много и красиво говорить, или просто человек с очень приятным голосом, артист, ведущий. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пригласить в Караганду одного звездного диктатора. Пока не могу назвать его имя. Скажу лишь, что это человек, который широко известен в определенных кругах в России.

— Где пройдет диктант?

— В этом году мы планируем несколько площадок – не меньше пяти. Хотелось бы охватить все районы города и, возможно, города-спутники. Посмотрим, как нам это удастся.

Акция пройдет 8 апреля.

Кстати В 2016 году текст «Тотального диктанта» был посвящен древнему миру и содержал такие слова, как эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры. Чтобы верно их написать, одного только знания орфографических правил недостаточно: нужно знать эти слова, помнить, что они означают. Анализ около 150 000 работ показал, что подавляющим большинством участников (98,87%) эти слова были написаны без ошибок. Экспертный совет «Тотального диктанта» считает, что это говорит о высоком культурном уровне и эрудиции участников акции. Анализ текстов Тотального диктанта 2015 года продемонстрировал, что орфографические правила, входящие в школьную программу, усвоены носителями русского языка очень хорошо. Ошибок на «-тся» / «-ться», «пре-» / «при-» и другие «школьные» орфограммы почти нет, чаще пишущие ошибаются в тех случаях, когда правило не приведено или недостаточно подробно сформулировано в школьных учебниках; трудности вызывают также слова, которые пишущие слышат впервые. Тотальный диктант – 2016 подтвердил эту закономерность и выявил тот факт, что к неизвестным россиянам словам не относятся слова, связанные с историей, культурой и искусством. Только 1,13 % участников акции не знали, как пишутся или что означают эти слова. Из приведенных существительных чаще всего неверно писали слово эллины(эйлены, элены и даже элвины: вероятно, среди писавших диктант были поклонники мультфильма «Элвин и бурундуки», полагают лингвисты). В 2017 году Тотальный диктант пройдет в 800 городах и селах России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек. Имя автора диктанта держится в секрете и будет объявлено 1 марта. В планах проекта на 2017 год – расширение географии и увеличение количества участников проекта.

На официальном сайте «Тотального диктанта» totaldict.ru есть карагандинская страничка со всей нужной информацией. Там можно найти ответы на все вопросы, связанные с проведением акции в Караганде. Информация также будет опубликована в группе в ВК https://vk.com/totaldictkaraganda. Можно также узнать подробности по телефону: 8-771-285-39-40.