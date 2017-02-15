Пик инфляции в Казахстане достигнут в июле 2016 года

Национальный Банк уже тогда обозначил, что пик инфляции еще не пройден.

Несмотря на почти двукратное изменение обменного курса с августа 2015 года по январь 2016 года, инфляция по итогам 2015 года составила 13,6%. Национальный Банк уже тогда обозначил, что пик инфляции еще не пройден. Он был достигнут в июле 2016 года, когда годовая инфляция составила 17,7%. Об этом в интервью газете « Казахстанская Правда » в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» рассказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz

Глава Нацбанка напомнил о том, что финрегулятор предсказывал июльский всплеск. И при этом акцентировал внимание, что инфляция вернется в целевой коридор 6-8% по итогам 2016 года или немного позже.

«Немногие этому верили. Помню скептическое отношение некоторых представителей экспертного сообщества и СМИ, когда мы говорили об этом прогнозе в середине 2016 года. По итогам 2016 года инфляция составила 8,5%, а по итогам января 2017 года она снизилась до 7,9%», — сказал Д. Акишев.

«Инфляция вернулась в установленный коридор», — констатировал он.

Продолжая отвечать на вопрос журналиста, глава Национального Банка отметил еще один важный аспект — стабилизация инфляционных ожиданий.

«Опросы, которые проводят специализированные компании, демонстрируют значительное снижение доли тех, кто ожидает высокого роста цен. Эффект переноса изменения обменного курса на внутренние цены уже преодолен. Теперь нам предстоит дальнейшая работа в рамках стандартных инструментов денежно-кредитной политики», — сказал глава финрегулятора.

Что касается работы по стабилизации на валютном рынке в прошлом году, то Д. Акишев отметил планомерное сокращения влияния Национального Банка на обменный курс.

«Все помнят, что амплитуда колебаний была высокой, особенно в начале 2016 года, когда цены на нефть упали до 27 долл. за баррель, а обменный курс достиг 383 тенге за доллар. Были оценки, что курс может достигнуть 400 или даже 500 тенге. Если цена на нефть продолжила бы свое падение, то, возможно, курс тенге мог обесцениться сильнее. Но фундаментальные факторы и параметры спроса и предложения показывали, что курс тенге к доллару сильно разогнался и по инерции превысил обоснованные уровни. Но даже в эти моменты мы старались не вмешиваться. Курс должен был найти свое равновесное значение самостоятельно. Обменный курс, достигнув значения 383 тенге за доллар, достаточно быстро укрепился под влиянием внешних и внутренних факторов», — сказал Д. Акишев.

Глава Нацбанка также подробно остановился на вопросе перехода к свободному плаванию. Этот процесс он назвал болезненным, особенно в условиях, когда общество привыкло жить в условиях фиксированного обменного курса.

«Мы сознательно ушли от практики прошлых лет. Раньше при неизменности обменного курса, в экономике постепенно накапливались дисбалансы. Они проявлялись в перекосах внешней торговли и ухудшении конкурентоспособности. В какой-то момент времени курс переставал отражать действительность и соответствовал только искусственным ориентирам Национального Банка. Несмотря на очевидное несоответствие обменного курса фундаментальным факторам платежного баланса, тратились золотовалютные резервы на поддержание параметров, к которым все привыкли. В условиях ограниченности резервов и открытости экономики такая практика не могла быть успешной. Поэтому под влиянием обстоятельств, несмотря на фиксацию и видимую стабильность, приходилось резко менять курс, подвергая шоку и население, и экономику. В условиях свободного плавания курс может меняться ежедневно. Но при этом он движется вслед за изменениями на внешних рынках, отражает в каждом моменте времени влияние тех или иных фундаментальных факторов без вмешательства Национального Банка. Очевидно, что потребуется время для того, чтобы общество к этому привыкло», — сказал Д.Акишев.

В продолжение он отметил, что во второй половине 2016 года наблюдается стабилизация валютного рынка.

«Конечно, большое влияние оказывает базовая ставка, влияние которой реализовалось через активизацию денежного рынка, рост привлекательности тенговых инструментов и восстановление кривой доходности. Регулирование денежного рынка позволило оказывать влияние на валютный рынок опосредованно, а не через прямые интервенции. С сентября 2016 года Национальный Банк не участвует на валютном рынке и курс формируется свободно», — сказал Д. Акишев.