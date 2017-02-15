В Казахстане предлагают значительно усилить гарантии для правоохранительных органов при исполнении своих обязанностей. В частности, новые поправки в законодательство предусматривают крупные штрафы за неповиновение представителям власти, передает Today.kz.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель представил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы».

«По поручению Главы государства после терактов в Актобе и Алматы предлагается усилить наказание за насилие и неповиновение представителям власти в зоне чрезвычайных ситуаций и террористической опасности», — подчеркнул Меркель.

После заслушивания поправок депутат Айзада Курманова задалась вопросом обоснованности ужесточения законодательства. Так, по ее словам, штраф в 11 миллионов является несоразмерным совершенному деянию.

«Штраф за уголовный проступок в виде неповиновения представителю власти увеличивается со 100 до 200 МРП , а за применение неопасного насилия к представителю власти увеличивается уже до пяти тысяч МРП. Это более 11 миллионов тенге. Чем же можно объяснить столь резкое увеличение штрафа и его явную несоразмерность совершенным деяниям? Что же будет грозить человеку, если он не сможет уплатить штраф в установленные сроки?» — отметила она.

Иоган Меркель перенаправил вопрос представителям министерства внутренних дел.

«Да, действительно, может, Вы правы относительно штрафов. Но в целом эта норма была выработана МВД», — подчеркнул заместитель генпрокурора.

В свою очередь, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов обратил внимание на то, что по некоторым пунктам наказание даже облегчено.

«Мы имели поручение усилить ответственности по статьям 379 и 380. Поэтому по 379-й подошли так, что увеличили максимально в два раза. Штраф был 100 МРП и до 45 суток, а теперь предусмотрено до 200 (МРП – Прим.автора) и арест до 75 суток. Кроме того, добавили такую позицию, как оказание неповиновения при исполнении должностных обязанностей правоохранительными органами и при проведении антитеррористической операции и других мероприятий. То есть усилили. Теперь по второй статье — 380-й — то же самое у нас раньше было до 2 000 МРП, здесь мы поставили, увеличили в два раза до 5000 МРП. Дело в том, что статья 41 предусматривает такие меры наказания — от 500 до 10 000 МРП. Мы определили 5 000 МРП», — сказал он.

Председатель нижней палаты Нурлан Нигматулин, в свою очередь, назвал неисполнимыми требования по выплате штрафа в 11 миллионов тенге.

«Конечно, Калмуханбет Нурмуханбетович, жизнь, здоровье сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать, но само по себе повышение штрафов не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности. Коллеги, Глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А что мы получаем на деле? Вы предлагаете в законопроекте ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров — 11 миллионов. Не выполняет – сразу же лишаем свободы, увеличиваем тюремное население, а говорим о том, что нужно гуманизировать, декриминализировать статьи, а на деле что получается. Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более, она идет в разрез с поручениями Президента. Я думаю, что надо пересмотреть эту поправки и привести ее в полное соответствие до второго чтения, в противном случае ее принимать нельзя», — подытожил Нигматулин.