В Казахстане предлагают значительно усилить гарантии для правоохранительных органов при исполнении своих обязанностей. В частности, новые поправки в законодательство предусматривают крупные штрафы за неповиновение представителям власти, передает Today.kz.
На пленарном заседании мажилиса парламента РК первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель представил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы».
«По поручению Главы государства после терактов в Актобе и Алматы предлагается усилить наказание за насилие и неповиновение представителям власти в зоне чрезвычайных ситуаций и террористической опасности», — подчеркнул Меркель.
После заслушивания поправок депутат Айзада Курманова задалась вопросом обоснованности ужесточения законодательства. Так, по ее словам, штраф в 11 миллионов является несоразмерным совершенному деянию.
«Штраф за уголовный проступок в виде неповиновения представителю власти увеличивается со 100 до 200 МРП , а за применение неопасного насилия к представителю власти увеличивается уже до пяти тысяч МРП. Это более 11 миллионов тенге. Чем же можно объяснить столь резкое увеличение штрафа и его явную несоразмерность совершенным деяниям? Что же будет грозить человеку, если он не сможет уплатить штраф в установленные сроки?» — отметила она.
Иоган Меркель перенаправил вопрос представителям министерства внутренних дел.
«Да, действительно, может, Вы правы относительно штрафов. Но в целом эта норма была выработана МВД», — подчеркнул заместитель генпрокурора.
В свою очередь, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов обратил внимание на то, что по некоторым пунктам наказание даже облегчено.
«Мы имели поручение усилить ответственности по статьям 379 и 380. Поэтому по 379-й подошли так, что увеличили максимально в два раза. Штраф был 100 МРП и до 45 суток, а теперь предусмотрено до 200 (МРП – Прим.автора) и арест до 75 суток. Кроме того, добавили такую позицию, как оказание неповиновения при исполнении должностных обязанностей правоохранительными органами и при проведении антитеррористической операции и других мероприятий. То есть усилили. Теперь по второй статье — 380-й — то же самое у нас раньше было до 2 000 МРП, здесь мы поставили, увеличили в два раза до 5000 МРП. Дело в том, что статья 41 предусматривает такие меры наказания — от 500 до 10 000 МРП. Мы определили 5 000 МРП», — сказал он.
Председатель нижней палаты Нурлан Нигматулин, в свою очередь, назвал неисполнимыми требования по выплате штрафа в 11 миллионов тенге.
«Конечно, Калмуханбет Нурмуханбетович, жизнь, здоровье сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать, но само по себе повышение штрафов не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности. Коллеги, Глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А что мы получаем на деле? Вы предлагаете в законопроекте ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров — 11 миллионов. Не выполняет – сразу же лишаем свободы, увеличиваем тюремное население, а говорим о том, что нужно гуманизировать, декриминализировать статьи, а на деле что получается. Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более, она идет в разрез с поручениями Президента. Я думаю, что надо пересмотреть эту поправки и привести ее в полное соответствие до второго чтения, в противном случае ее принимать нельзя», — подытожил Нигматулин.
Ну ясно же, что МВД пытается создать себе новую кормушку. Зона чрезвычайной ситуации или террористической операции — никого внутри нет, всё оцеплено, кто-то случайно затесался, будучи не в курсе. Можно ловить и винтить за неповиновение. Кто будет доказывать, что неповиновение вообще имело место быть? Что поцыент проявил его умышленно, а не просто не расслышал окрик мента? Никто.. И уверен, что презумпция невиновности как норма, с учётом обстоятельств, тоже применяться не будет. Можно винтить любого, а потом шантажировать его семью нереальным штрафом и тюрьмой.. Уверен, что именно так и будет происходить.
Александр
15 февраля, 2017 в 12:05
.. и тогда чисто непонятно, кто у нас в государстве настоящие террористы..
Александр
15 февраля, 2017 в 12:05
О!
Надо же с какой скоростью страна превращается в полицейскую автократию…
М-дяяяя…
Хрупкий орех
15 февраля, 2017 в 12:12
Интересный факт…
В стране, где суды, в качестве компенсации за ущерб здоровью (лишение глаз, рук, ног и т.п.), присуждают 1-2 миллиона…
Устанавливают наказание за неповиновение полиции в 10 раз больше…
Т.е. государство показывает, как оно ценит человеческую жизнь, по сравнению с собственной властью.
Слов нет просто…
Хрупкий орех
15 февраля, 2017 в 12:17
Просто смешно становится
У нас уже существуют тарифы разрешающие нарушать ПДД с угрозой жизни и здоровью людям
Теперь наконец провительство озвучило стоимость не подчинения полиции
Декриминация статьи не подчинения представителям власти это полный идиотизм
Какой процент от 11-лямов достанется полицейскому на которого выльют мочу которому на погонны на мажут калл
Какой процент от 11-лямов получит полицейский который станет инвалидом на всю жизнь при исполнение служебного долга
Какой процент от 11-лямов получит семья погибшего полицейского
vas
15 февраля, 2017 в 12:38
Какую ответственность перед народом будет нести этот полицейский, вот в чем вопрос
Телезритель
15 февраля, 2017 в 13:55
Читаеш такую статью, и кроме матов в голову ничего не приходит
Прохожий
15 февраля, 2017 в 12:47
Среди моих знакомых деток полицейских крупных бизнесменов
Уже понятия что ЛОХи ездиют по пракилам
Что нормальный чувак с башлевым папой или мамой просто обязан нарушить законы загнобить постродавших заткнуть свидетелей
Наказать полицейских которые отказались оказать помощи отмазать преступника
А теперь все это еще хотят узаконить
11-лямов сейчас для подпольных милионеров не проблема взять и заплатить
И получится что одни будут полицейским за 11-лямов вред здоровью причинять и гулять на свободе
А другие будут всю жизнь в долгах и срок в тюрьме отматывать за то что в состояние алкогольного опьянение по команде полицейского не встал по стоике смирно
vas
15 февраля, 2017 в 13:13
11 миллионов!!! Этак при виде полицейского народ разбегаться будет, а ну как неповиновение припишут. А не успел убежать, то сразу падай на землю и руки за голову. Если примут такой закон, то все универсалы с дорог во дворы, к пешеходам перебегут, а ну ка, кто тут не повинуется? Участковый одним видом ужас наводить будет, народ будет поклоны бить и падать ниц.
От таких штрафов простому человеку даже не бежать надо, а эвакуироваться!
Ильдар Репкин
15 февраля, 2017 в 13:30
Не все квартиры столько стоят))))) капец цифры конечно)))))
Караганда
15 февраля, 2017 в 13:54
Когда полицейские пострадали от террористов из за неповиновения гражданских лиц? Когда вооруженные офицеры караула в/ч, бросили безоружных солдат и сбежали через окно туалета? После они были осуждены. Приведите хоть один пример. Сам министр раскрывает секрет — «мы имели поручение усилить ответственность…». Теперь все понятно, — кто то, оставленный за кулисами, поручил! Видимо дело не в терроризме. Готовятся «непопулярные в народе» нормативные акты, вот и закручивают заранее гайки.
Иностранец
15 февраля, 2017 в 14:07