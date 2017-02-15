Эра милосердия

Когда я в первые осознал что такое эра милосердия я думал что это не осуществимая мечта

Так как добро и зло в человеке зарождается в дедстве и из злого сделать доброго из подонка блогоррдного не возможно

Не возможно людей заставить мыслить одинаково и стремиться к одной цели

Потом я подумал что эра милосердия наступит после того как люди начнут бояться наказание за свершенное преступление

Но наказание за преступление не возможно если преступник не будет изоблечен

И изучив тысячи матерьалов уголовных дел от мелких краж до педофилии

Я пришел к выводу Эра милосердия не настала потому что к преступникам у разных людей разное отношение

Пострадавшие жаждят наказать

Полицейские прокуроры судьи с времен до рождения Христоса и Мухамеда стремятся заработать помогая преступнику смягчить наказание

Не надо быть одареным разумом человеком чтоб увидеть что во все времена за одно и тоже преступление богатые получали мягкое наказание бедные строгое наказание

Мало того на сегодня эфективность следствия и судейства такие что из всех уголовных дел которые мне довелось почитать не по одному у меня нет даже 55% уверености что осужден настоящий преступник

Во всех прочитанных мной уголовных дел выделяеься не убедительность заключений экспертов креминалистов

Да мы все с детства приучены что не пойман не вор и отрицание вены при всех доказательствах может породить сомнения у тех кто обвиняет а это значит добиться смягчение наказания

И получается что мы все стоим перед выбором верить следствию и экспертам или подозреваемому

И не надо желаемое выдовать за правду

Не судии защищеные законами не Вы сами не осмеливаетесь судить не по совести не по закону

Когда на скамье полсудимых отмороженый беспредельщик или родственик влиятелного чиновника

И темболие не о каком правосудии не приходится мечтать когда на скамье подсудимых не виновный человек которого судят не ради правосудия а ради того чтоб отмазать настоящего преступника Чтоб успокоить общественость что преступник пойман и осужден и закрыть следствие

Чтоб все это ликвидировать надо чтоб законы были не только корающие но и предупреждающие

Человек каким бы небыл замкнутым хитрым опытный психолог все равно по его действиям определит цель этого человека

Потом нам надо решить для себя что нам лучше наказать преступника или исправить

Вопрос об искоренение преступности казнью я не хочу даже поднимать

Наоборот я хочу чтоб люди осознали что зло порождает зло безрасудная гуманность порождает зло

Только научно обоснованая методика индивидуальной работы психологов с человеком совершившим преступление может дать эфект искоренения преступности

Любое преступление совершается одним психотипом человека по этому человека склоного к преступлению любому можно вычислить с 10-летнего возраста

И если мы хотим чтоб наши дети жили в окружение людей которые найдя кошелек с деньгами не присвоят эти деньги а отдадут в службу по возврату утереных вещей

Не допуская мысли что в этой службе может найтись человек который присвоит эти деньги

Над созданием методики изменения сознания человека который принципиально не будет совершать преступления в любых условиях я работал всю жизнь

Не гластно не официально эту методику опробывал на людях разных социальных слоев эфект есть

В одинучку мне не изменить мир

От: vas