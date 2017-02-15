- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Нурмухамбет Абдибеков сказал, что власти идут на это осознанно.
Ломать дороги официально разрешил аким Карагандинской области в борьбе с предстоящим паводком, сообщает канал 31.
«Проводить работы вплоть до разрывов дорог, чтобы исключить подпор паводковой воды. Иногда и такие меры приходится принимать. Но мы идем на это осознанно, и дальше в летний период это восстанавливаем. Это нормальная практика работы и реагирования в осложнённых условиях», – сказал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.
Власти региона, опираясь на сводки, опасаются повторения сценария прошлого года, когда большая вода смыла миллионы бюджетных и частных тенге.
Техническое состояние многих водохранилищ вызывает обеспокоенность у спасателей: на гребнях плотин промоины и трещины, откосы деформированы и требуют ремонта.
«Плотина Миньковская заполнена в полном объёме, паводковый водосброс засыпан. Плотина Луполово находится на проезжей части дороги районного значения, с внешней стороны в трёх местах имеются большие промоины», – отчитался перед акимом области начальник Департамента по ЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев.
На совещании отмечалось, что снега этой зимой выпало больше обычного. На севере республики на 50% выше нормы, в центральных регионах – на 25-30%.
После наводнения в Кокпекты в 2014 году и паводка в посёлке имени Габидена Мустафина люди научились экстренной эвакуации. Однако без переливов через дороги обойдётся вряд ли. Поэтому власти дают поручения, чтобы инженерная техника дежурила на наиболее паводкоопасных участках дорог.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33110 материалов.
Посетители оставили 192108 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Хороший бизнес получится, каждый год сносить дорогу потом заново строить Ведь можно просто под дорогой пару труб больших диаметров положить что бы вода утекала В городе есть дороги, которые каждый год перестилают и без всяких паводков
Прохожий
15 февраля, 2017 в 12:40
Очень мало остаётся грамотных людей у власти
Телезритель
15 февраля, 2017 в 13:46
Батюшки….Что-то это мне напоминает, не могу вспомнить что…..
Ванина
15 февраля, 2017 в 13:18
Теперь перед каждым ручейком дорогу ломать будут….
Караганда
15 февраля, 2017 в 13:48
А может просто Акимов районов и собственников земель заставить провести антипаводковые мероприятия
Пройтись К700 по снежны полям и сделать заграждения для отвода вод в нужное русло
Почему молчит управление сельского хозяйства
Я наверное неумен
15 февраля, 2017 в 14:05