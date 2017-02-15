На обучение преподавателей английскому языку уйдёт 8,2 миллиарда тенге

131 тысяча тенге в месяц на одного слушателя

Из республиканского бюджета выделят деньги на обучение педагогов английскому языку. В 2017 году предусмотрены 8,2 миллиарда тенге. Педагогические работники пройдут повышение квалификации по предметам биология, информатика, физика, химия. Их будут учить преподавать на английском языке.

— Месячная стоимость на одного слушателя без учета командировочных расходов составит в среднем 131 тысяч тенге, — рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова . — К примеру стоимость обучения на 6 месячных языковых курсах за рубежом составляет, без учета командировочных расходов в Великобритании 666 тысяч тенге, Канаде 1 млн. 365 тысяч тенге, в Китае – 437 тысяч.

Так же она отметила, что утверждён план проекта «бесплатно профессионально-техническое образование», и на его реализацию выделят 41 миллиард тенге. На эти деньги в течении трёх лет обучат 61 тысячу студентов.