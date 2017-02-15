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131 тысяча тенге в месяц на одного слушателя
Из республиканского бюджета выделят деньги на обучение педагогов английскому языку. В 2017 году предусмотрены 8,2 миллиарда тенге. Педагогические работники пройдут повышение квалификации по предметам биология, информатика, физика, химия. Их будут учить преподавать на английском языке.
— Месячная стоимость на одного слушателя без учета командировочных расходов составит в среднем 131 тысяч тенге, — рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова . — К примеру стоимость обучения на 6 месячных языковых курсах за рубежом составляет, без учета командировочных расходов в Великобритании 666 тысяч тенге, Канаде 1 млн. 365 тысяч тенге, в Китае – 437 тысяч.
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Не уверен, что это последние расходы, или что будет долгосрочный толк. Иностранный язык — это постоянная практика. Да, одномоментно научат. Но по прошествии пары лет английского общения в казахско/русско -язычной среде с детьми и между собой и произношение станет такое, что английский абориген уже вряд ли поймёт, и много чего ещё. И чему будут тогда учить детей — не очень понятно. Появится некий новый диалект английского языка)
Хотя, для чтения технической и другой литературы детям этого будет достаточно на всю жизнь.
Александр
15 февраля, 2017 в 14:12
Деньги в никуда..
Box
15 февраля, 2017 в 14:27