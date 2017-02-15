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Люди прислали письмо в ДВД области, в котором поблагодарили полицейского
Участковый инспектор Нуринского района Алайдар Дюсекеев в очередной раз доказал, что достоин звания «Лучший по профессии». Департамент внутренних дел области получил письма от жителей Нуринского района. Люди благодарят полицейского за спасение на трассе.
24 января у поселка Ивановка в снежном перемете застрял автобус третьего парка с пассажирами. Водитель вез людей из Караганды в поселок Киевский. Пассажиры стали звонить спасателям и просить помощи. Из поселка Акшемит на помощь людям выехал участковый Дюсекеев. Пока к застрявшему в сугробе автобусу ехал тягач, полицейский эвакуировал людей в ближайшее село, где их приютили и накормили.
Тягать очень долго ехал, работал натужно. В итоге техника также увязла в снегу. Полицейскому пришлось отвозить и водителя тягача в село Акшемит, чтобы отогреть. С трудом автобус все-таки вытащили через несколько часов. Люди благодарны полицейскому за оказанную помощь.
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