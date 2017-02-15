Playboy вернул фото полностью обнажённых моделей на обложку

РОснователь издания Хью Хефнер и его сын Купер объявили, что решение отказаться от фотографий полностью обнажённых моделей было ошибкой.Основатель издания Хью Хефнер и его сын Купер объявили, что решение отказаться от фотографий полностью обнажённых моделей было ошибкой.Основатель издания Хью Хефнер и его сын Купер объявили, что решение отказаться от фотографий полностью обнажённых моделей было ошибкой.ешение отказаться от фотографий полностью обнажённых моделей было ошибкой

Основатель издания Хью Хефнер и его сын Купер объявили, что решение отказаться от фотографий полностью обнажённых моделей было ошибкой.

«Я первый готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнажённую натуру, устарел, однако было ошибкой полностью убрать снимки обнажённых моделей. Нагота никогда не была проблемой и не является ею сейчас. Мы возвращаем свой индивидуальный стиль и снова заявляем, кто мы такие», – написал Купер Хефнер в Twitter.

На обложку мартовского номера редакция Playboy поместила фото американской модели Элизабет Элам.

Дебютный номер Playboy вышел в 1953 году. На обложке была фотография Мэрилин Монро.

В феврале прошлого года Playboy сменил концепцию, представив мартовский номер с фотографиями не полностью обнажённых девушек, включая 28-летнюю модель Дри Хемингуэй, правнучку знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя.

Интернет-версия Playboy также отказалась от излишне откровенных фотографий. В итоге средний возраст читателя журнала снизился с 47 до 30 лет, а трафик увеличился с четырёх млн до порядка 16 млн пользователей в месяц.

Отказ от обнажёнки позволил изданию также получить выход на платформы социальных сетей.

В 2016 году звездой Playboy стала алматинка. Фото уроженки Казахстана Ирины Мясниковой опубликовали в чешской версии самого популярного мужского журнала.