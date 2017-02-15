Теперь казахстанцы снова могут получать в ЦОНах весь спектр государственных услуг.

«Во время сбоя системы были недоступны услуги по линии недвижимости. Кроме того, желающие прописаться не могли воспользоваться возможностью проверить регистрационный код адреса, что затрудняло временную регистрацию по месту жительства», — говорится в сообщении.