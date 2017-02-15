230 исков подали жители Кокпекты, пострадавшие после прорыва дамбы

Дела о возмещении вреда рассматривают в двух судах

Прошло почти 3 года после трагедии в поселке Кокпекты, когда в ночь на 31 марта прорвало одноименную дамбу. Тогда из-за наводнения погибли пять человек, часть домов были разрушены, часть сильно пострадала. Уголовный процесс по этому делу уже прошел. Чиновников — акима сельского округа Бакытжана Смаилова и экс-начальника районного ЧС Ришата Жантликова признали виновными в «Халатности», но освободили от ответственности за «сроком давности». Бизнесмена Владимира Крючкова также признали виновным. Его судили за «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также за превышение полномочий. Чиновникам апелляционная коллегия оставила приговор без изменений, а вот бизнесмену убрали самую тяжкую статью. Так как следствие не смогло доказать какие конкретно работы и в какое время провел арендатор водохранилища.

Пострадавшими в суде признали 351 человек. Однако материальные иски большей части кокпектинцев уголовный суд не признал. Доказывать свои потери люди должны в гражданском порядке.

Сегодня в областном суде сообщили, что иски о возмещении вреда подали 230 человек. Часть из них рассматриваются в Бухар-жырауском районном суде, там же где судили арендатора и чиновников, оставшиеся дела слушают в Казыбекбийском суде № 2.

-В суд поступили порядка 230 исков, которые были предъявлены в рамках уголовного дела. Сейчас эти дела рассматриваются частично в Казыбекбийском районном суде, частично — в Бухар-жырауском суде. Потерпевшие сами по желанию выбирали. Кому-то удобнее в Караганде, кому-то в Ботакаре. Дела находятся в судебной инстанции на стадии рассмотрения. Не было еще ни одного решения. В апелляционную коллегию дела еще не поступали. Рассматривается вопрос насколько подтверждается заявленный ущерб. В основмном же связано с повреждением бытового имущества — холодильников, телевизоры, мебель. Конечно доказывать то, что это было и в таком состоянии очень сложно, — сообщили в Областном суде.

Также в Казыбекбийском районном суде № 2 рассматривают и иск управления строительства. Акимат пытается вернуть деньги, потраченные на восстановление и возведение новых домов.

Иски предъявляют ко всем фигурантам, но кого суд признает надлежащим ответчиком пока неизвестно.