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Волонтёры собирают деньги на стерилизацию бездомных животных
Волонтёры команды «Верный друг» объявляют весеннюю акцию «Кот без хлопот». Они планируют собрать деньги на стерилизацию бездомных животных. Зоозащитники убеждают, что это самый гуманный способ ограничить популяцию бездомных животных. Кроме того, стерилизованные животные ведут себя гораздо спокойнее.
— Цена кастрации кота — три тысячи тенге, кобеля пять тысяч тенге. Стерилизация кошки шесть тысяч, собаки 10-12 тысяч. Цены взяты максимальные, точнее сумма зависит от животного и ветеринара. А на очереди десятки животных и для нас важна любая помощь!
Помочь можно тремя способами:
1) оплатить операции или одну операцию сразу в клинике (клиники, с которыми мы работаем, можно выяснить по телефону);
2) передать помощь волонтеру при встрече;
3) перевести деньги на электронный киви кошелек 87015736595. Отправлять деньги обязательно с пометкой: акция — стерилизация.
По всем вопросам:
87089508902 Караганда;
87015110960 Темиртау.
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Вновь волонтёры просят мзду,
Помочь бездомному коту!
— Конечно да, За честь почту,
Поможем обрести им дом?
— Нет, просто я.ца оторвём!
И станет тот бездомный кот
И без я.ц и без хлопот
.
15 февраля, 2017 в 16:21
Стерилизация бездомных животных с возвращением в среду обитания во всем мире признана способом разворовывания денег.
Животные в городе не должны быть бездомными! Приюты и поиск новых владельцев — вот единственный верный путь.
KO
15 февраля, 2017 в 16:24
Cтерилизованных животных не выкидывают на улицу, а пристраивают к новым хозяевам.
Lex
15 февраля, 2017 в 17:14
Делать им больше не чего. Уличные коты и собаки были,есть и будут. Всем не помогут,потому что переловить всех не реально. Государству эта тема безразлична,а добровольцев на всех не хватит. Короче тушат пожар детской лейкой
Нинель
15 февраля, 2017 в 16:34
Уберём кошек — нас одолеют крысы и мыши.
Николай
15 февраля, 2017 в 17:23
Кастрировать крыс и мышей — это второй этап..
Александр
15 февраля, 2017 в 17:53