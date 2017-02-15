«Кот без хлопот»

Волонтёры собирают деньги на стерилизацию бездомных животных

Волонтёры команды «Верный друг» объявляют весеннюю акцию «Кот без хлопот». Они планируют собрать деньги на стерилизацию бездомных животных. Зоозащитники убеждают, что это самый гуманный способ ограничить популяцию бездомных животных. Кроме того, стерилизованные животные ведут себя гораздо спокойнее.

— Цена кастрации кота — три тысячи тенге, кобеля пять тысяч тенге. Стерилизация кошки шесть тысяч, собаки 10-12 тысяч. Цены взяты максимальные, точнее сумма зависит от животного и ветеринара. А на очереди десятки животных и для нас важна любая помощь!

Помочь можно тремя способами:

1) оплатить операции или одну операцию сразу в клинике (клиники, с которыми мы работаем, можно выяснить по телефону);

2) передать помощь волонтеру при встрече;

3) перевести деньги на электронный киви кошелек 87015736595. Отправлять деньги обязательно с пометкой: акция — стерилизация.

По всем вопросам:

87089508902 Караганда;

87015110960 Темиртау.