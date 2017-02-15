Депутаты Мажилиса возмущены размерами штрафов за неповиновение полиции и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сообщает informburo.kz.

На пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотрели в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы».

Депутат Айзада Курманова задала вопрос по поводу увеличения размеров штрафов за неповиновение представителям правоохранительных органов.

«Штраф за уголовный проступок в виде неповиновения представителю власти по статье 379, часть 1, УК РК увеличивается со 100 до 200 МРП, а за применение неопасного насилия к представителю власти по статье 38, часть 1, УК, штраф увеличивается уже до 5 тысяч МРП. Это более 11 млн тенге. Чем же можно объяснить столь резкое увеличение штрафа и его явную несоразмерность совершённым деяниям? Что же будет грозит человеку, если он не сможет выплатить штраф в установленные сроки? Хочу также отметить, что в рабочих группах депутаты категорически возражали против этой поправки», – сказала она.

Докладчик по вопросу – первый заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган Меркель пояснил, что разработчиком этой поправки является Министерство внутренних дел РК.

Глава МВД Калмуханбет Касымов попытался пояснить, в связи с чем было принято увеличение размеров штрафов.

«Мы имели поручение усилить ответственность за статьи 379, 380, по 379-й подошли так, что увеличили максимально в два раза. Штраф был 100 МРП и до 45 суток, здесь теперь предусмотрено до 200 и арест до 75 суток. Кроме того, добавили ещё такую позицию, как оказание неповиновения при исполнении сотрудникам правоохранительных органов при проведении антитеррористической операции и других мероприятий. То есть усилили. Теперь по второй статье 380 то же самое, у нас раньше было до 2 000, здесь мы увеличили в два раза – до 5000 МРП. Дело в том, что статья 41 предусматривает такие меры наказания как штраф от 500 до 10 000 МРП. Мы определили 5 000 МРП», – пояснил министр.

Иоган Меркель добавил, что если гражданин не сможет выплатить штраф, то он заменяется лишением свободы из расчёта 4 МРП на один день лишения свободы. Таким ответом председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, по всей видимости, остался крайне недоволен.

«Да, откровенно говоря, трудно что-то комментировать. Конечно, Калмуханбет Нурмуханбетович, жизнь сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать, но само по себе повышение штрафов не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности. Потом, коллеги, глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А что мы получаем на деле? Вы предлагаете в законопроекте ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров! 11 миллионов!» – возмутился он.

Он отметил, что на прошедших встречах депутатов с населением в регионах страны у многих граждан возникали вопросы, связанные с соразмерностью штрафов по всем видам.

«А мы здесь заведомо загоняем под невыполнимый штраф. Ну как 11 миллионов? Не выполняет – и сразу же его лишаем свободы. Увеличиваем тюремное население. А говорим, что нам нужно гуманизировать, декриминализировать статьи. А на деле что получается? Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться. Тем более она идёт вразрез с поручениями Президента. Думаю, что надо ещё раз вернуться к ней вместе с нашими коллегами из правоохранительных органов, пересмотреть эту поправку и привезти её в полное соответствие до второго чтения. В противном случае её принимать нельзя!» – сказал Нигматулин.

Он также посоветовал обратить внимание на размер штрафа за оскорбление женщин.

«15 МРП – 34 тысячи тенге, это если женщину оскорбить. И, возвращаясь к предыдущему вопросу, – там 11 миллионов. Мы говорим о защите прав женщин. Надо пересмотреть, конечно», – отметил он.

Депутаты Мажилиса в ходе пленарного заседания рассмотрели и одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы».