Онлайн-родители

Или почему не стоит сидеть на женских форумах

Итак, в своем первом блоге я обещала поделиться с вами своими мыслями о том, легко ли быть молодым родителем. Безусловно, мои размышления — они только мои и еще они не доллар, поэтому им совсем не обязательно вам нравиться.

Сегодня речь пойдет о форумах для мамочек. Думаю, никого не удивлю тем, что сидеть в декрете с совсем маленьким ребенком — скучно. Дитятко ест да спит, игры ему пока не интересны, и разговоры с ним получаются, увы, односторонними. Поэтому, я искала все новые и новые способы себя развлечь. Перечитала все книги, которые нашла в своем доме, домах друзей и родных, пересмотрела «Вселенную Стивена Хокинга», и что греха таить «Секс в большом городе», и кучу документальных фильмов от BBC. Но в один день черти меня дернули зарегистрироваться на одном из «мамских» форумов. Поначалу все казалось нормальным. Но со временем стали настораживать темы вроде «У моего ребенка температура 40, что же делать?». Ну конечно же, родная ты моя, писать на форум. И ни в коем случае не вызывай врача, это не поможет. А как вам, например такая тема: «Я своего никуда не пускаю, женился — значит никакого личного пространства». Вы, девоньки, серьезно? А потом удивляетесь, откуда берутся тупые анекдоты про подкаблучников и жен-тиранов. Все эти проверки телефонов, карманов, дележка паролями от вк — для чего??? Проснитесь, дамы, тоталитаризм ни разу в истории не доводил до добра. А времена домостроя давно прошли. Ну это так, just for the record. И да, вы и правда полагаете, что если вы следите в стиле «Большого Брата» за своим муженьком, то это застрахует вас от измены? А что же ему мешает переименовать «Олю Сиськи» в «Петрович Ходовка» и названивать ему трижды в день, сокрушаясь, что машину ремонтировать-то надо. А ваши постоянные звонки, которые на форумах поддерживаются комментариями вроде «Пральна, Зая, я так и делаю, чмоки-чмоки»? Вам не кажется, что ваш благоверный в компании мужиков (если вы еще не всех от него отсеяли), просто-напросто выглядит посмешищем? И как оно, приятно быть женой жертвы вечного стеба?

А лексика подобных форумов — это же просто аццкий трэш, друзья. Все эти «годовасики», «покакульки» и «пропердольки» — что это вообще, а?! Кто, кто в своем уме назовет ребенка «годовасиком»? Он ребенок, человек, Ваня, Петя, Миша, Гриша, Евстархий — на худой конец! Но не «годовасик» же! Что это вообще за зверь такой?

В общем, пробыла я форумчанкой не долго — удалила аккаунт и пошла на небезызвестный сайт, чтобы заказать себе бессмертное творение Льва Николаевича в твердом переплете. Ибо ничем кроме послевкусие всех этих «пропердолек» было не перебить.