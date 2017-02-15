Водитель не справился с управлением на ровной дороге (видео)

Машину «закрутило» и вынесло на встречную полосу

Видеорегистратор карагандинца, заснял на видео внезапно возникшую аварийную ситуацию.

ДТП произошло 13 февраля на улице Приканальной. Автомобиль направлялся в сторону Орбиты. Машина набирала скорость, как внезапно водитель потерял управление. Машину закрутило и вынесло на встречную полосу.

Карагандинцы просмотревшие видео, предположили, что всему виной гололед. Другие автолюбители посчитали, что машина «заднеприводная» и это стало причиной ДТП. Другие и вовсе посчитали, что у водителя просто «кривые руки».