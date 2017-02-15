Сенатор: Хлеб в Казахстане делают с ядовитыми дрожжами

В дрожжах есть формалин, а формалин — это яд.

Речь о качестве хлеба зашла в ходе встречи в сенате депутатов под председательством руководителя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой с руководством Министерства сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz

При обсуждении повестки встречи по поводу продовольственной безопасности депутат сената парламента Ляззат Киинов поднял вопрос по поводу дрожжей, которые используют в Казахстане для выпечки хлеба.

«Хлеб у нас невкусный. Вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил. Он организовал мастер-класс и показывал нашим хлебопекам. И я не знаю, есть от этого толк или нет, не понимаю почему», — сказал сенатор.

В то же время, по его словам, дрожжи, применяемые при приготовлении казахстанского хлеба, являются ядовитыми.

«Оказывается дрожжи, которые мы применяем, ядовитые. Их категорически нельзя применять в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире, кроме нас, не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин, а формалин — это яд, который применяется для сохранения трупа, а он есть в этих дрожжах», — отметил Л. Киинов.

В свою очередь данный факт заинтересовал Даригу Назарбаеву.

«Как интересно, и врачи говорят, что это вредно. Ответьте, почему хлеб невкусный и что вы знаете про наши исторические дрожжи», — обратилась она к первому вице-министру МСХ РК Кайрату Айтуганову, но он ответил, что впервые слышит про такие дрожжи.

«Так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное», — заметила Д.Назарбаева.

Вопрос качества попытался объяснить заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев, который уточнил, что вкус хлеба складывается из соотношений цены и качества его компонентов, то есть, чем ниже стоимость хлеба, тем дешевле ингредиенты и тем этот продукт не вкусен.

«Хлеб вкусный, который стоит 500 тенге. Это французский хлеб. А если у нас хлеб стоит 60-80 тенге, то… Это экономия. На деталях, компонентах», — заключил он.