Речь о качестве хлеба зашла в ходе встречи в сенате депутатов под председательством руководителя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой с руководством Министерства сельского хозяйства РК, передает Zakon.kz.
При обсуждении повестки встречи по поводу продовольственной безопасности депутат сената парламента Ляззат Киинов поднял вопрос по поводу дрожжей, которые используют в Казахстане для выпечки хлеба.
«Хлеб у нас невкусный. Вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил. Он организовал мастер-класс и показывал нашим хлебопекам. И я не знаю, есть от этого толк или нет, не понимаю почему», — сказал сенатор.
В то же время, по его словам, дрожжи, применяемые при приготовлении казахстанского хлеба, являются ядовитыми.
«Оказывается дрожжи, которые мы применяем, ядовитые. Их категорически нельзя применять в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире, кроме нас, не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин, а формалин — это яд, который применяется для сохранения трупа, а он есть в этих дрожжах», — отметил Л. Киинов.
В свою очередь данный факт заинтересовал Даригу Назарбаеву.
«Как интересно, и врачи говорят, что это вредно. Ответьте, почему хлеб невкусный и что вы знаете про наши исторические дрожжи», — обратилась она к первому вице-министру МСХ РК Кайрату Айтуганову, но он ответил, что впервые слышит про такие дрожжи.
«Так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное», — заметила Д.Назарбаева.
Вопрос качества попытался объяснить заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев, который уточнил, что вкус хлеба складывается из соотношений цены и качества его компонентов, то есть, чем ниже стоимость хлеба, тем дешевле ингредиенты и тем этот продукт не вкусен.
«Хлеб вкусный, который стоит 500 тенге. Это французский хлеб. А если у нас хлеб стоит 60-80 тенге, то… Это экономия. На деталях, компонентах», — заключил он.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Пассажирская, 10.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 33123 материалов. Посетители оставили 192158 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
Хорошо что я хлеб не кушаю. Повезло)))))))))))))))
Наталья
15 февраля, 2017 в 17:12
Сейчас редко встретишь хороший хлеб. С виду — красивый, а на самом деле или как пенопласт, весь рот дерёт, или больной, на второй день становится липким. И ещё, как будто в хлеб песок добавляют.
Николай
15 февраля, 2017 в 17:18
Как-то даже смешно… Ей-богу.
««Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев, который уточнил, что вкус хлеба складывается из соотношений цены и качества его компонентов, то есть, чем ниже стоимость хлеба, тем дешевле ингредиенты и тем этот продукт не вкусен.»
Интересно, а Сабит Кашкимбаев в курсе, из каких ингридиентов печётся хлеб?
300 мл. воды, 485 гр. муки, 1 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. соли, 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. дрожжей…
Вот и весь секрет. И вкус хлеба определяется, в общем-то, исключительно качеством муки, то бишь пшеницы.
И какие такие «супер-пупер» французские компоненты ему нужны???
Хрупкий орех
15 февраля, 2017 в 17:22
Ну да,сделайте хлеб по 500 тенге за булку,как во Франции…
Lol
15 февраля, 2017 в 17:46
Вот такие у нас сенаторы… Претендент на две Нобелевки сразу — по химии и по биологии!
ФОРМАЛИН В ДРОЖЖАХ!
KO
15 февраля, 2017 в 17:53