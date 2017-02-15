Карагандинские спортсмены выступят на азиатских Играх в Японии

Туда отправились шестеро наших земляков

Карагандинцы защитят честь области в японском городе Саппоро. 18-го февраля там стартуют зимние Азиатские игры. От нашего региона туда отправились шесть спортсменов: Станислав Палкин и Екатерина Айдова будут бороться за медали с конькобежном спорте, Камилла Баканова и Диана Торкина — в керлинге, Александр Писарев и Антон Саладиев — в хоккее.

Первыми на помост выйдут наши керлингистки. Они будут бороться против сборной Китая 18-го февраля. 19-го числа им предстоит сразиться с японскими спортсменками. 20 февраля должны выступить конькобежцы. Для мужчин предусмотрены нормативы в 500 и 5000 метров. Для женщин — в 500 и 3000.

А вот хоккеисты встретятся на льду с командой из Южной Кореи 22 февраля.