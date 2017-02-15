В Караганде развивают инклюзивный спорт для детей с аутизмом

Папы и мамы играют с детьми в футбол и занимаются на турниках

Карагандинские родители активно развивают инклюзивный спорт для детей с аутизмом. Проект «Аутизм победим» работает в городе с 2016 года. Дети учатся взаимодействовать с друг другом и родителями с помощью спортивных упражнений.

Они собираются в спортзале Карагандинского строительно-технического колледжа по воскресениям. Дети вместе с родителями играют в футбол и занимаются на турниках. Участникам проекта даже дают домашние задания:

1. Набивание мяча правой и левой ногой поочередно, мяч в сетке на вытянутой руке (либо обмотанный скотчем на веревочке)- 50 раз каждой ногой в день.

2. Передача мяча (пас) левой и правой ногой папе или брату расстояние между пасующими 2 метра -50 раз в день каждой ногой. При отсутствии партнера бьем об стену.

3. Ведение мяча между бутылок( 5 бутылок) сначала левой затем правой ногой -50 раз каждой ногой в день.

Благодаря таким играм замкнутые детки научатся контактировать с людьми, и им будет проще адаптироваться в социуме.