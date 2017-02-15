- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Папы и мамы играют с детьми в футбол и занимаются на турниках
Карагандинские родители активно развивают инклюзивный спорт для детей с аутизмом. Проект «Аутизм победим» работает в городе с 2016 года. Дети учатся взаимодействовать с друг другом и родителями с помощью спортивных упражнений.
Они собираются в спортзале Карагандинского строительно-технического колледжа по воскресениям. Дети вместе с родителями играют в футбол и занимаются на турниках. Участникам проекта даже дают домашние задания:
Благодаря таким играм замкнутые детки научатся контактировать с людьми, и им будет проще адаптироваться в социуме.
Всего на сайте опубликовано 33123 материалов.
Посетители оставили 192158 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.