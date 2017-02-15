В органической каше нашли опасные бактерии

Бактерии кишечной палочки и плесень испортили полезный продукт

Продукция «BIO», «ЭКО», «100 % натуральный» вошел в черный список, сообщает Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан. В органической продукции «Льняная каша «Стоп диабет» профилактика» производства компании ООО «Компас Здоровье» (Россия, город Новосибирск, улица Писарева, 53), обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки, превышение бактериальной обсемененности и плесени.

Опасную кашу обнаружили в одном из алматинских супермаркетов. Партию товара обещали изъять. И провести расследование, чтобы выяснить: вся ли каша этой марки опасна или случай в южной столице носит единичный характер. А пока комитет предлагает казахстанским покупателям быть осторожными и разборчивыми, делая выбор у прилавка:

» В целях охраны здоровья, Комитет рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию, а объектам розничной сети — отказаться от продажи опасной органической продукции, — сообщает пресс-служба комитета. — Кроме этого, Комитет напоминает, что, в соответствии с «Законом о защите прав потребителей», покупатели вправе потребовать от продавца возмещения всех затрат вреда, причинённого здоровью».