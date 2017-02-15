Завод по переработке автохлама построят на территории СЭЗ «Сарыарка»

Сегодня, 15 февраля, подписан меморандум о реализации этого проекта

Планировалось, что завод по переработке старых автомобилей построят в нашей области. Где именно, раньше не сообщалось .Однако сегодня, 15 февраля, стало известно производство появится на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Территориально она относится к Бухаржыраускому району.

Строительством завода по производству стали, алюминия и сплавов цветных металлов из отходов ломов, вышедших из эксплуатации транспортных средств, будет заниматься компания «Recycling Company». Земля под новое производство еще не выделена. Но несмотря на это инвестор проявляет большой оптимизм. Он надеется, что чиновники проявят небывалую расторопность, и к строительству можно будет приступить уже в марте нынешнего года.

Новое предприятие планируется достроить к концу 2017 года. Стоимость проекта составляет 3,4 миллиарда тенге. Ожидается, что на заводе по переработке автохлама будет работать около 70 человек.